Минэнерго ведет работу по стабилизации цен на топливо

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Минэнерго России ведет работу по стабилизации цен на топливо, формируя дополнительное предложение на внутреннем рынке, сообщили в министерстве. "Минэнерго ведется планомерная работа по стабилизации ценовой ситуации за счет формирования дополнительного предложения топлива на рынок", - говорится в сообщении. Несмотря на сезон высокого потребления, рынок нефтепродуктов в России всех видов и марок полностью обеспечен предложением, отмечают в министерстве. Минэнерго ранее призвало участников топливного рынка соблюдать регулярность и равномерность продаж бензина на всех биржевых базисах для стабилизации цен. Также министерство сообщило, что рынок обеспечен предложением бензина, а выпадающие объемы производства из-за незапланированных ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах будут компенсированы в ближайшие дни. Кроме того, на ряде заводов увеличивается объем первичной переработки нефти и выпуск топлива.

