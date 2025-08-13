Рейтинг@Mail.ru
Минэнерго ведет работу по стабилизации цен на топливо - РИА Новости, 13.08.2025
19:25 13.08.2025
Минэнерго ведет работу по стабилизации цен на топливо
Минэнерго России ведет работу по стабилизации цен на топливо, формируя дополнительное предложение на внутреннем рынке, сообщили в министерстве.
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Минэнерго России ведет работу по стабилизации цен на топливо, формируя дополнительное предложение на внутреннем рынке, сообщили в министерстве. "Минэнерго ведется планомерная работа по стабилизации ценовой ситуации за счет формирования дополнительного предложения топлива на рынок", - говорится в сообщении. Несмотря на сезон высокого потребления, рынок нефтепродуктов в России всех видов и марок полностью обеспечен предложением, отмечают в министерстве. Минэнерго ранее призвало участников топливного рынка соблюдать регулярность и равномерность продаж бензина на всех биржевых базисах для стабилизации цен. Также министерство сообщило, что рынок обеспечен предложением бензина, а выпадающие объемы производства из-за незапланированных ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах будут компенсированы в ближайшие дни. Кроме того, на ряде заводов увеличивается объем первичной переработки нефти и выпуск топлива.
экономика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Минэнерго России ведет работу по стабилизации цен на топливо, формируя дополнительное предложение на внутреннем рынке, сообщили в министерстве.
«
"Минэнерго ведется планомерная работа по стабилизации ценовой ситуации за счет формирования дополнительного предложения топлива на рынок", - говорится в сообщении.
Несмотря на сезон высокого потребления, рынок нефтепродуктов в России всех видов и марок полностью обеспечен предложением, отмечают в министерстве.
Минэнерго ранее призвало участников топливного рынка соблюдать регулярность и равномерность продаж бензина на всех биржевых базисах для стабилизации цен.
Также министерство сообщило, что рынок обеспечен предложением бензина, а выпадающие объемы производства из-за незапланированных ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах будут компенсированы в ближайшие дни. Кроме того, на ряде заводов увеличивается объем первичной переработки нефти и выпуск топлива.
Экономика
 
 
