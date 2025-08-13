https://ria.ru/20250813/toplivo-2035105873.html
Минэнерго ведет работу по стабилизации цен на топливо
Минэнерго ведет работу по стабилизации цен на топливо - РИА Новости, 13.08.2025
Минэнерго ведет работу по стабилизации цен на топливо
Минэнерго России ведет работу по стабилизации цен на топливо, формируя дополнительное предложение на внутреннем рынке, сообщили в министерстве. РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T19:25:00+03:00
2025-08-13T19:25:00+03:00
2025-08-13T19:25:00+03:00
экономика
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/75967/31/759673125_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_be8d4f091a43df646fc9d03a80423bac.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Минэнерго России ведет работу по стабилизации цен на топливо, формируя дополнительное предложение на внутреннем рынке, сообщили в министерстве. "Минэнерго ведется планомерная работа по стабилизации ценовой ситуации за счет формирования дополнительного предложения топлива на рынок", - говорится в сообщении. Несмотря на сезон высокого потребления, рынок нефтепродуктов в России всех видов и марок полностью обеспечен предложением, отмечают в министерстве. Минэнерго ранее призвало участников топливного рынка соблюдать регулярность и равномерность продаж бензина на всех биржевых базисах для стабилизации цен. Также министерство сообщило, что рынок обеспечен предложением бензина, а выпадающие объемы производства из-за незапланированных ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах будут компенсированы в ближайшие дни. Кроме того, на ряде заводов увеличивается объем первичной переработки нефти и выпуск топлива.
https://ria.ru/20250811/benzin-2034495707.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/75967/31/759673125_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_0940b54853eb827359d8be98da5dedf9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Минэнерго ведет работу по стабилизации цен на топливо
Минэнерго формирует дополнительное предложение для стабилизации цен на топливо