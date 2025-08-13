https://ria.ru/20250813/tema-2034986400.html
МИД назвал возможные темы для обсуждения на встрече Путина и Трампа
МИД назвал возможные темы для обсуждения на встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 13.08.2025
МИД назвал возможные темы для обсуждения на встрече Путина и Трампа
В Москве рассчитывают, что лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече на Аляске, которая состоится в пятницу, смогут обсудить все... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T12:46:00+03:00
2025-08-13T12:46:00+03:00
2025-08-13T12:46:00+03:00
в мире
россия
сша
аляска
владимир путин
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/72/1556007211_0:9:2874:1626_1920x0_80_0_0_aa3236d1824a3ed8eaac39607a15f585.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. В Москве рассчитывают, что лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече на Аляске, которая состоится в пятницу, смогут обсудить все накопившиеся вопросы, включая украинский кризис и нормализацию двустороннего диалога, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. "Что касается повестки, то я предложил бы вам адресовать вопрос в пресс-службу президента РФ. В целом, если позволите, добавлю немного о российско-американских отношениях в последние годы. Как известно, особенно в период работы предыдущей администрации они существенно просели. Поэтому данная встреча, полагаем, должна позволить сконцентрироваться лидерам на обсуждении всех накопившихся вопросов, начиная с украинского кризиса и заканчивая препятствиями на пути нормального, функционального двустороннего диалога, который имеет важнейшее значение с точки зрения обеспечения международного мира и стабильности", - сказал Фадеев на брифинге.
https://ria.ru/20250813/tramp-2034924113.html
россия
сша
аляска
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/72/1556007211_78:0:2807:2047_1920x0_80_0_0_854bf624cc9a23190a0cc675b22a4237.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, США, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске
МИД назвал возможные темы для обсуждения на встрече Путина и Трампа
МИД: рассчитывает, что Путин и Трамп обсудят Украину и нормализацию диалога