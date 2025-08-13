Рейтинг@Mail.ru
МИД назвал возможные темы для обсуждения на встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 13.08.2025
12:46 13.08.2025
МИД назвал возможные темы для обсуждения на встрече Путина и Трампа
МИД назвал возможные темы для обсуждения на встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 13.08.2025
МИД назвал возможные темы для обсуждения на встрече Путина и Трампа
В Москве рассчитывают, что лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече на Аляске, которая состоится в пятницу, смогут обсудить все... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T12:46:00+03:00
2025-08-13T12:46:00+03:00
в мире
россия
сша
аляска
владимир путин
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. В Москве рассчитывают, что лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече на Аляске, которая состоится в пятницу, смогут обсудить все накопившиеся вопросы, включая украинский кризис и нормализацию двустороннего диалога, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. "Что касается повестки, то я предложил бы вам адресовать вопрос в пресс-службу президента РФ. В целом, если позволите, добавлю немного о российско-американских отношениях в последние годы. Как известно, особенно в период работы предыдущей администрации они существенно просели. Поэтому данная встреча, полагаем, должна позволить сконцентрироваться лидерам на обсуждении всех накопившихся вопросов, начиная с украинского кризиса и заканчивая препятствиями на пути нормального, функционального двустороннего диалога, который имеет важнейшее значение с точки зрения обеспечения международного мира и стабильности", - сказал Фадеев на брифинге.
россия
сша
аляска
в мире, россия, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, США, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске
МИД назвал возможные темы для обсуждения на встрече Путина и Трампа

МИД: рассчитывает, что Путин и Трамп обсудят Украину и нормализацию диалога

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. В Москве рассчитывают, что лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече на Аляске, которая состоится в пятницу, смогут обсудить все накопившиеся вопросы, включая украинский кризис и нормализацию двустороннего диалога, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.
Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже.
"Что касается повестки, то я предложил бы вам адресовать вопрос в пресс-службу президента РФ. В целом, если позволите, добавлю немного о российско-американских отношениях в последние годы. Как известно, особенно в период работы предыдущей администрации они существенно просели. Поэтому данная встреча, полагаем, должна позволить сконцентрироваться лидерам на обсуждении всех накопившихся вопросов, начиная с украинского кризиса и заканчивая препятствиями на пути нормального, функционального двустороннего диалога, который имеет важнейшее значение с точки зрения обеспечения международного мира и стабильности", - сказал Фадеев на брифинге.
