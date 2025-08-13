https://ria.ru/20250813/tema-2034986400.html

МИД назвал возможные темы для обсуждения на встрече Путина и Трампа

МИД назвал возможные темы для обсуждения на встрече Путина и Трампа

МИД назвал возможные темы для обсуждения на встрече Путина и Трампа

В Москве рассчитывают, что лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече на Аляске, которая состоится в пятницу, смогут обсудить все... РИА Новости, 13.08.2025

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. В Москве рассчитывают, что лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече на Аляске, которая состоится в пятницу, смогут обсудить все накопившиеся вопросы, включая украинский кризис и нормализацию двустороннего диалога, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. "Что касается повестки, то я предложил бы вам адресовать вопрос в пресс-службу президента РФ. В целом, если позволите, добавлю немного о российско-американских отношениях в последние годы. Как известно, особенно в период работы предыдущей администрации они существенно просели. Поэтому данная встреча, полагаем, должна позволить сконцентрироваться лидерам на обсуждении всех накопившихся вопросов, начиная с украинского кризиса и заканчивая препятствиями на пути нормального, функционального двустороннего диалога, который имеет важнейшее значение с точки зрения обеспечения международного мира и стабильности", - сказал Фадеев на брифинге.

