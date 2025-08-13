https://ria.ru/20250813/telo-2034951124.html

В Пермском крае проверят обстоятельства обнаружения тела младенца

В Пермском крае проверят обстоятельства обнаружения тела младенца

Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела новорожденного ребенка у дома в пермских Березниках, сообщило СУСК РФ по Пермскому краю. РИА Новости, 13.08.2025

ПЕРМЬ, 13 авг - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела новорожденного ребенка у дома в пермских Березниках, сообщило СУСК РФ по Пермскому краю. По данным ведомства, тело ребенка обнаружено вечером во вторник у одного из домов в Березниках, при осмотре признаков насильственной смерти не установлено. По информации краевой прокуратуры, тело ребенка нашли прохожие. Правоохранителями уже установлена личность матери, это 16-летняя местная жительница. "По факту обнаружения тела новорожденного ребенка проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка)", - говорится в сообщении СУСК. В краевой прокуратуре проинформировали, что контролируют установление всех обстоятельств происшествия.

