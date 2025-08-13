Рейтинг@Mail.ru
10:41 13.08.2025
В Пермском крае проверят обстоятельства обнаружения тела младенца
происшествия
березники
россия
пермский край
ПЕРМЬ, 13 авг - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела новорожденного ребенка у дома в пермских Березниках, сообщило СУСК РФ по Пермскому краю. По данным ведомства, тело ребенка обнаружено вечером во вторник у одного из домов в Березниках, при осмотре признаков насильственной смерти не установлено. По информации краевой прокуратуры, тело ребенка нашли прохожие. Правоохранителями уже установлена личность матери, это 16-летняя местная жительница. "По факту обнаружения тела новорожденного ребенка проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка)", - говорится в сообщении СУСК. В краевой прокуратуре проинформировали, что контролируют установление всех обстоятельств происшествия.
березники
россия
пермский край
© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
