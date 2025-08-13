Рейтинг@Mail.ru
Минцифры назвало условие снятия ограничений на звонки в Telegram и WhatsApp
16:43 13.08.2025
Минцифры назвало условие снятия ограничений на звонки в Telegram и WhatsApp
Минцифры назвало условие снятия ограничений на звонки в Telegram и WhatsApp - РИА Новости, 13.08.2025
Минцифры назвало условие снятия ограничений на звонки в Telegram и WhatsApp
Доступ к услугам звонков в Telegram и WhatsApp будет восстановлен, если владельцы мессенджеров выполнят требования российского законодательства, говорится в... РИА Новости, 13.08.2025
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Доступ к услугам звонков в Telegram и WhatsApp будет восстановлен, если владельцы мессенджеров выполнят требования российского законодательства, говорится в сообщении Минцифры РФ. Роскомнадзор ранее в среду сообщил, что меры по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp применяются в РФ для противодействия преступникам. "Иностранные мессенджеры, среди которых Telegram и WhatsApp, несмотря на неоднократные предупреждения со стороны российских властей, отказываются соблюдать требования российского законодательства. В частности, не предоставляют информацию по запросам правоохранительных органов не только по массовым случаям мошенничества, но и по факту планирования и совершения террористических актов на территории РФ", - пояснили в Минцифры. При этом, отметили в министерстве, мессенджеры оперативно выполняют все требования о предоставлении такой информации по запросу зарубежных спецслужб. "Доступ к услугам звонков в иностранных мессенджерах будет восстановлен в случае выполнения ими требований по соблюдению российского законодательства", - добавили в министерстве.
Минцифры назвало условие снятия ограничений на звонки в Telegram и WhatsApp

Минцифры: доступ к звонкам в Telegram и WhatsApp вернут при исполнении закона

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
© РИА Новости
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Доступ к услугам звонков в Telegram и WhatsApp будет восстановлен, если владельцы мессенджеров выполнят требования российского законодательства, говорится в сообщении Минцифры РФ.
Роскомнадзор ранее в среду сообщил, что меры по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp применяются в РФ для противодействия преступникам.
"Иностранные мессенджеры, среди которых Telegram и WhatsApp, несмотря на неоднократные предупреждения со стороны российских властей, отказываются соблюдать требования российского законодательства. В частности, не предоставляют информацию по запросам правоохранительных органов не только по массовым случаям мошенничества, но и по факту планирования и совершения террористических актов на территории РФ", - пояснили в Минцифры.
При этом, отметили в министерстве, мессенджеры оперативно выполняют все требования о предоставлении такой информации по запросу зарубежных спецслужб.
"Доступ к услугам звонков в иностранных мессенджерах будет восстановлен в случае выполнения ими требований по соблюдению российского законодательства", - добавили в министерстве.
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
В Госдуме назвали ограничение звонков в WhatsApp необходимой мерой
Вчера, 16:30
 
