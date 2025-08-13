https://ria.ru/20250813/telegram-2035060537.html

Минцифры назвало условие снятия ограничений на звонки в Telegram и WhatsApp

Минцифры назвало условие снятия ограничений на звонки в Telegram и WhatsApp - РИА Новости, 13.08.2025

Минцифры назвало условие снятия ограничений на звонки в Telegram и WhatsApp

Доступ к услугам звонков в Telegram и WhatsApp будет восстановлен, если владельцы мессенджеров выполнят требования российского законодательства, говорится в... РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T16:43:00+03:00

2025-08-13T16:43:00+03:00

2025-08-13T16:43:00+03:00

технологии

россия

telegram

whatsapp inc.

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151874/67/1518746714_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_adcd911101b8cd3bcbf868a8380982da.jpg

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Доступ к услугам звонков в Telegram и WhatsApp будет восстановлен, если владельцы мессенджеров выполнят требования российского законодательства, говорится в сообщении Минцифры РФ. Роскомнадзор ранее в среду сообщил, что меры по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp применяются в РФ для противодействия преступникам. "Иностранные мессенджеры, среди которых Telegram и WhatsApp, несмотря на неоднократные предупреждения со стороны российских властей, отказываются соблюдать требования российского законодательства. В частности, не предоставляют информацию по запросам правоохранительных органов не только по массовым случаям мошенничества, но и по факту планирования и совершения террористических актов на территории РФ", - пояснили в Минцифры. При этом, отметили в министерстве, мессенджеры оперативно выполняют все требования о предоставлении такой информации по запросу зарубежных спецслужб. "Доступ к услугам звонков в иностранных мессенджерах будет восстановлен в случае выполнения ими требований по соблюдению российского законодательства", - добавили в министерстве.

https://ria.ru/20250813/gosduma-2035055242.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, telegram, whatsapp inc., федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество