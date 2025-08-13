Рейтинг@Mail.ru
Поезд с возможно опасным грузом сошел с рельсов в Техасе - РИА Новости, 13.08.2025
01:17 13.08.2025
Поезд с возможно опасным грузом сошел с рельсов в Техасе
ВАШИНГТОН, 13 авг – РИА Новости. Крушение поезда, перевозившего, по предварительным данным, опасные грузы, произошло в округе Пало-Пинто штата Техас в США, сообщили представители местных властей. "Поезд сошел с рельсов у моста Коулвилл-Роуд. Несколько вагонов лежат на боку вне путей. Утечки содержимого из вагонов нет. О пострадавших не сообщается," – говорится в заявлении властей на странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Из заявления также следует, что на месте происшествия работают бригады, которые занимаются устранением ущерба и минимизацией рисков. Пожарные действуют с особой осторожностью. Эвакуация не требуется, однако ситуация остается опасной, подчеркивают власти.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
2025
ВАШИНГТОН, 13 авг – РИА Новости. Крушение поезда, перевозившего, по предварительным данным, опасные грузы, произошло в округе Пало-Пинто штата Техас в США, сообщили представители местных властей.
"Поезд сошел с рельсов у моста Коулвилл-Роуд. Несколько вагонов лежат на боку вне путей. Утечки содержимого из вагонов нет. О пострадавших не сообщается," – говорится в заявлении властей на странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Из заявления также следует, что на месте происшествия работают бригады, которые занимаются устранением ущерба и минимизацией рисков. Пожарные действуют с особой осторожностью. Эвакуация не требуется, однако ситуация остается опасной, подчеркивают власти.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
