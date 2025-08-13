https://ria.ru/20250813/tekhas-2034910506.html

Поезд с возможно опасным грузом сошел с рельсов в Техасе

Поезд с возможно опасным грузом сошел с рельсов в Техасе - РИА Новости, 13.08.2025

Поезд с возможно опасным грузом сошел с рельсов в Техасе

Крушение поезда, перевозившего, по предварительным данным, опасные грузы, произошло в округе Пало-Пинто штата Техас в США, сообщили представители местных... РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T01:17:00+03:00

2025-08-13T01:17:00+03:00

2025-08-13T01:17:00+03:00

в мире

техас

россия

сша

facebook

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102929/92/1029299215_0:92:2500:1498_1920x0_80_0_0_f4b6c81eebdfd5c4e57eca437b0376db.jpg

ВАШИНГТОН, 13 авг – РИА Новости. Крушение поезда, перевозившего, по предварительным данным, опасные грузы, произошло в округе Пало-Пинто штата Техас в США, сообщили представители местных властей. "Поезд сошел с рельсов у моста Коулвилл-Роуд. Несколько вагонов лежат на боку вне путей. Утечки содержимого из вагонов нет. О пострадавших не сообщается," – говорится в заявлении властей на странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Из заявления также следует, что на месте происшествия работают бригады, которые занимаются устранением ущерба и минимизацией рисков. Пожарные действуют с особой осторожностью. Эвакуация не требуется, однако ситуация остается опасной, подчеркивают власти.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250719/poezd-2030208578.html

техас

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, техас, россия, сша, facebook