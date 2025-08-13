Рейтинг@Mail.ru
Суд частично удовлетворил иск "Морспасслужбы" по делу о ЧП с танкерами
18:39 13.08.2025 (обновлено: 23:30 13.08.2025)
Суд частично удовлетворил иск "Морспасслужбы" по делу о ЧП с танкерами
2025-08-13T18:39:00+03:00
2025-08-13T23:30:00+03:00
происшествия
краснодарский край
керченский пролив
КРАСНОДАР, 13 авг — РИА Новости. Арбитражный суд Краснодарского края частично удовлетворил иск "Морспасслужбы" и взыскал в общей сумме 404,3 миллиона рублей с фрахтователя танкера "Волгонефть-212" (ООО "Кама Шиппинг), владельца танкера "Волгонефть-239" ЗАО "Волгатранснефть" и со страховых компаний ООО "Абсолют страхование" и САО "ВСК", передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Суд… решил: взыскать с ЗАО "Волгатранснефть" в пользу ФГБУ "Морспасслужба" 1,616 миллиона рублей убытков. Взыскать с ООО "Абсолютстрахование" в пользу ФГБУ "Морспасслужба" 200,528 миллиона рублей убытков. Взыскать с ООО "Кама Шиппинг" в пользу ФГБУ "Морспасслужба" 2,672 миллиона рублей убытков. Взыскать с САО "ВСК" в пользу ФГБУ "Морспасслужба" 199,473 миллиона рублей убытков", - объявила судья на заседании.Общая сумма взысканий по иску, таким образом, составляет около 404,3 миллиона рублей.ФГБУ "Морспасслужба" в январе обратилась в суд с иском о солидарном взыскании расходов с компаний ООО "Кама Шиппинг", ООО "Каматрансойл" и ЗАО "Волгатранснефть" на сумму около 315 миллионов рублей. Позднее суд привлек в качестве соответчиков страховые компании САО "ВСК" и ООО "Абсолют страхование". В августе суд согласился увеличить сумму исковых требований истца до 485 миллионов рублей. Также в августе стало известно, что к иску в качестве соистца присоединилось ООО "Транснефть-Сервис".В мае в ходе слушания иска представители компаний-судовладельцев ООО "Каматрансойл", ЗАО "Волгатранснефть" заявили ходатайство о создании фондов для ограничения ответственности судовладельца более чем по 533 миллиона рублей каждый для выплаты компенсации ущерба всем возможным потенциальным истцам. В создании фондов суд отказал.В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.
краснодарский край
керченский пролив
Новости
ru-RU
происшествия, краснодарский край, керченский пролив
Происшествия, Краснодарский край, Керченский пролив
КРАСНОДАР, 13 авг — РИА Новости. Арбитражный суд Краснодарского края частично удовлетворил иск "Морспасслужбы" и взыскал в общей сумме 404,3 миллиона рублей с фрахтователя танкера "Волгонефть-212" (ООО "Кама Шиппинг), владельца танкера "Волгонефть-239" ЗАО "Волгатранснефть" и со страховых компаний ООО "Абсолют страхование" и САО "ВСК", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд… решил: взыскать с ЗАО "Волгатранснефть" в пользу ФГБУ "Морспасслужба" 1,616 миллиона рублей убытков. Взыскать с ООО "Абсолютстрахование" в пользу ФГБУ "Морспасслужба" 200,528 миллиона рублей убытков. Взыскать с ООО "Кама Шиппинг" в пользу ФГБУ "Морспасслужба" 2,672 миллиона рублей убытков. Взыскать с САО "ВСК" в пользу ФГБУ "Морспасслужба" 199,473 миллиона рублей убытков", - объявила судья на заседании.
Общая сумма взысканий по иску, таким образом, составляет около 404,3 миллиона рублей.
ФГБУ "Морспасслужба" в январе обратилась в суд с иском о солидарном взыскании расходов с компаний ООО "Кама Шиппинг", ООО "Каматрансойл" и ЗАО "Волгатранснефть" на сумму около 315 миллионов рублей. Позднее суд привлек в качестве соответчиков страховые компании САО "ВСК" и ООО "Абсолют страхование". В августе суд согласился увеличить сумму исковых требований истца до 485 миллионов рублей. Также в августе стало известно, что к иску в качестве соистца присоединилось ООО "Транснефть-Сервис".
В мае в ходе слушания иска представители компаний-судовладельцев ООО "Каматрансойл", ЗАО "Волгатранснефть" заявили ходатайство о создании фондов для ограничения ответственности судовладельца более чем по 533 миллиона рублей каждый для выплаты компенсации ущерба всем возможным потенциальным истцам. В создании фондов суд отказал.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.
Происшествия
 
 
