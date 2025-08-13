Рейтинг@Mail.ru
Суд взыскал компенсацию у владельца танкера "Волгонефть-239"
15:22 13.08.2025 (обновлено: 17:11 13.08.2025)
Суд взыскал компенсацию у владельца танкера "Волгонефть-239"
Суд взыскал компенсацию у владельца танкера "Волгонефть-239"
Арбитражный суд Краснодарского края взыскал 35,48 миллиарда рублей в пользу госбюджета РФ с владельца затонувшего танкера "Волгонефть-239" ЗАО "Волгатранснефть" РИА Новости, 13.08.2025
КРАСНОДАР, 13 авг - РИА Новости. Арбитражный суд Краснодарского края взыскал 35,48 миллиарда рублей в пользу госбюджета РФ с владельца затонувшего танкера "Волгонефть-239" ЗАО "Волгатранснефть" по исковому заявлению Росприроднадзора, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Суд… решил: взыскать с ЗАО "Волгатранснефть"… в бюджет РФ сумму вреда, причиненного окружающей среде, в размере 35 483 862 830 рублей. Взыскать с ЗАО "Волгатранснефть"… в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере десяти миллионов рублей", - объявила судья на судебном заседании.Как стало известно в ходе рассмотрения иска, от ответчика ЗАО "Волгатранснефть" поступили ходатайства о приостановлении производства по делу и о назначении экспертизы для расчета вреда окружающей среде.Представитель Росприроднадзора возразил в части обоих ходатайств. По мнению истца, требования по искам, на которые ссылается ответчик в ходатайстве о приостановлении производства, не являются тождественными друг другу, так как в одном случае речь идет о затратах на ликвидацию последствий загрязнения окружающей среды, а в другом - о непосредственном вреде, нанесенном окружающей среде.Комментируя ходатайство о назначении экспертизы, представитель истца также возразил в отношении него и напомнил, что экспертиза с подробными расчетами уже представлена Росприроднадзором, а требование ответчика о проведении экспертизы необоснованно и направлено на "затягивание процесса".Представители Генпрокуратуры РФ и Ространснадзора, комментируя ходатайства о назначении экспертизы и о приостановлении производства по делу, полностью поддержали позицию Росприроднадзора и попросили суд отказать в их удовлетворении. В удовлетворении обоих ходатайств ответчика суд отказал.Представителя ответчика на судебном заседании не было.Росприроднадзор направил в Арбитражный суд Краснодарского края исковые заявления к владельцам и фрахтователю затонувших в Черном море в декабре 2024 года танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" на общую сумму требований более 84,9 миллиарда рублей.Иски рассматриваются отдельно к ЗАО "Волгатранснефть" (владелец танкера "Волгонефть-239") на сумму более 35,48 миллиарда рублей и к ООО "Кама Шиппинг" с ООО "Каматрансойл" (фрахтователь и владелец танкера "Волгонефть-212" соответственно) на сумму более 49,46 миллиарда рублей. В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, к делу привлечены Генпрокуратура РФ и Ространснадзор по ЮФО. К иску в отношении ООО "Кама Шиппинг" и ООО "Каматрансойл" дополнительно привлечена в качестве третьего лица страховая компания - САО "ВСК".В среду суд взыскал 49,46 миллиарда рублей и 10 миллионов рублей госпошлины в пользу госбюджета РФ с ООО "Кама Шиппинг" и ООО "Каматрансойл".В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.
Суд взыскал компенсацию у владельца танкера "Волгонефть-239"

Суд взыскал 35,48 миллиарда рублей у владельца танкера "Волгонефть-239"

КРАСНОДАР, 13 авг - РИА Новости. Арбитражный суд Краснодарского края взыскал 35,48 миллиарда рублей в пользу госбюджета РФ с владельца затонувшего танкера "Волгонефть-239" ЗАО "Волгатранснефть" по исковому заявлению Росприроднадзора, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд… решил: взыскать с ЗАО "Волгатранснефть"… в бюджет РФ сумму вреда, причиненного окружающей среде, в размере 35 483 862 830 рублей. Взыскать с ЗАО "Волгатранснефть"… в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере десяти миллионов рублей", - объявила судья на судебном заседании.
Как стало известно в ходе рассмотрения иска, от ответчика ЗАО "Волгатранснефть" поступили ходатайства о приостановлении производства по делу и о назначении экспертизы для расчета вреда окружающей среде.
Представитель Росприроднадзора возразил в части обоих ходатайств. По мнению истца, требования по искам, на которые ссылается ответчик в ходатайстве о приостановлении производства, не являются тождественными друг другу, так как в одном случае речь идет о затратах на ликвидацию последствий загрязнения окружающей среды, а в другом - о непосредственном вреде, нанесенном окружающей среде.
Комментируя ходатайство о назначении экспертизы, представитель истца также возразил в отношении него и напомнил, что экспертиза с подробными расчетами уже представлена Росприроднадзором, а требование ответчика о проведении экспертизы необоснованно и направлено на "затягивание процесса".
Представители Генпрокуратуры РФ и Ространснадзора, комментируя ходатайства о назначении экспертизы и о приостановлении производства по делу, полностью поддержали позицию Росприроднадзора и попросили суд отказать в их удовлетворении. В удовлетворении обоих ходатайств ответчика суд отказал.
Представителя ответчика на судебном заседании не было.
Росприроднадзор направил в Арбитражный суд Краснодарского края исковые заявления к владельцам и фрахтователю затонувших в Черном море в декабре 2024 года танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" на общую сумму требований более 84,9 миллиарда рублей.
Иски рассматриваются отдельно к ЗАО "Волгатранснефть" (владелец танкера "Волгонефть-239") на сумму более 35,48 миллиарда рублей и к ООО "Кама Шиппинг" с ООО "Каматрансойл" (фрахтователь и владелец танкера "Волгонефть-212" соответственно) на сумму более 49,46 миллиарда рублей. В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, к делу привлечены Генпрокуратура РФ и Ространснадзор по ЮФО. К иску в отношении ООО "Кама Шиппинг" и ООО "Каматрансойл" дополнительно привлечена в качестве третьего лица страховая компания - САО "ВСК".
В среду суд взыскал 49,46 миллиарда рублей и 10 миллионов рублей госпошлины в пользу госбюджета РФ с ООО "Кама Шиппинг" и ООО "Каматрансойл".
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.
