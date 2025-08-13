https://ria.ru/20250813/tailand-2035019674.html

В Таиланде назначили дату вынесения постановления по делу премьера Чинават

В Таиланде назначили дату вынесения постановления по делу премьера Чинават

БАНГКОК, 13 авг – РИА Новости. Конституционный суд Таиланда вынесет 29 августа 2025 года постановление по делу о нарушении конституционной этики премьер-министром Пхетхонгтхан Чинават, которым глава правительства может быть отправлена в отставку, говорится в опубликованном в среду заявлении суда. "Конституционный суд соберется для вынесения постановления по делу о нарушении конституционной этики, рассматриваемому в отношении премьер-министра Пхетхонгтхан Чинават по заявлению председателя сената Таиланда 29 августа 2025 года в 09.30 (05.30 мск). Оглашение постановления состоится в здании суда в тот же день в 15.00 (11.00 мск), зал заседаний будет открыт для публики", - говорится в заявлении.Суд также сообщает в заявлении, что последнее судебное заседание для заслушивания свидетелей по делу премьер-министра назначено на 21 августа 2025 года. "На заседании будут заслушаны показания двух свидетелей: ответчика, премьер-министра Таиланда Пхетхонгтхан Чинават, и генерального секретаря совета национальной безопасности Таиланда", - сообщает конституционный суд, добавляя, что итоговые заявления стороны заявителя и стороны защиты должны быть поданы суду в письменном виде не позднее 27 августа 2025 года, иначе они не будут приобщены к делу.В случае признания судом действий премьер-министра, описанных в заявлении председателя сената, нарушением конституционной этики, Чинават должна будет окончательно покинуть пост главы государства. В настоящее время она временно отстранена от исполнения обязанностей премьера в связи с рассмотрением дела в конституционном суде. В направленном в суд в конце июня 2025 года заявлении сенаторов, подписанном председателем верхней палаты таиландского парламента, Чинават обвиняется в нарушении конституционных этических правил поведения главы правительства в частном телефонном разговоре с экс-премьером, ныне президентом сената Камбоджи и лидером правящей Народной партии Камбоджи Хун Сеном, в котором она обращается к нему, как к "дядюшке" и называет таиландских военных "противоположной стороной", противопоставив себя и правительство вооруженным силам Таиланда в ходе общения с лидером иностранного государства. Аудиозапись конфиденциального разговора была выложена в таиландские социальные сети камбоджийской стороной в ходе эскалации дипломатического конфликта двух стран после боестолкновения военнослужащих Таиланда и Камбоджи на спорном участке границы, произошедшего 28 мая 2025 года. Защита Чинават заявляет, что конфиденциальный телефонный разговор премьер-министра с Хун Сеном был частью дипломатических усилий по снижению напряженности между двумя странами. В разговоре Чинават пыталась использовать тридцатилетнюю дружбу ее семьи с семьей Хун Сена в интересах Таиланда ради нормализации отношений с Камбоджей и предотвращения вооруженного конфликта с соседней страной. Отец премьер-министра, бывший глава правительства Таиланда в 2001 – 2006 годах, телекоммуникационный миллиардер Таксин Чинават в течение 30 лет находился в близких дружеских отношениях с Хун Сеном, почти 40 лет занимавшим пост премьер-министра Камбоджи, и его семьей. Члены семьи Чинават, в том числе Таксин Чинават, его сестра и первая в истории Таиланда женщина на посту премьера Йинглак Чинават и его дочери, в том числе Пхетхонгтхан Чинават, неоднократно бывали или останавливались в личной резиденции камбоджийского лидера, где для них были на постоянной основе выделены несколько комнат. В настоящее время главой правительства Камбоджи является сын Хун Сена Хун Манет. Популярные у беднейших слоев населения и значительной части среднего класса демократически избранные правительства Таксина Чинавата и его сестры Йинглак Чинават были свергнуты в результате военных переворотов в 2006 и 2014 годах.

