Рейтинг@Mail.ru
Во Франции сыры сняли с продажи из-за смертельных случаев листериоза - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:56 13.08.2025 (обновлено: 16:00 13.08.2025)
https://ria.ru/20250813/syr-2035040572.html
Во Франции сыры сняли с продажи из-за смертельных случаев листериоза
Во Франции сыры сняли с продажи из-за смертельных случаев листериоза - РИА Новости, 13.08.2025
Во Франции сыры сняли с продажи из-за смертельных случаев листериоза
Французские органы здравоохранения совместно с производителем сыров Chavegrand снимают с продажи продукцию компании на фоне смертельных случаев листериоза,... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T15:56:00+03:00
2025-08-13T16:00:00+03:00
франция
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597569086_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_cc71b50cee63ca7daccbe5f70efbb9a2.jpg
ПАРИЖ, 13 авг - РИА Новости. Французские органы здравоохранения совместно с производителем сыров Chavegrand снимают с продажи продукцию компании на фоне смертельных случаев листериоза, говорится в коммюнике на сайте минсельхоза Франции. "В качестве меры предосторожности компания Chavegrand совместно с органами здравоохранения отзывает все партии сыра, произведенные до 23 июня 2025 года", - сказано в тексте. Отмечается, что в сумме был выявлен 21 случай листериоза, вызванного штаммами бактерий со схожими характеристиками, из них 18 — с начала июня. Власти сообщают о двух смертельных случаях. По заявлению властей, в результате расследования, проведенного Национальным агентством здравоохранения (ANSP) с Институтом Пастера и Генерального управления по вопросам продовольствия, была установлена возможная связь между случаями листериоза и употреблением сыров из пастеризованного молоко компании Chavegrand. Мягкие сыры под подозрением продавались как на территории страны, так и за рубежом под различными торговыми марками до 9 августа.
https://ria.ru/20250809/virus-2034375853.html
https://ria.ru/20250811/chikungunya-2034571791.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597569086_81:0:2048:1475_1920x0_80_0_0_3d99cd1d9bb2fc713bda0f9a3a219e32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
франция, в мире
Франция, В мире
Во Франции сыры сняли с продажи из-за смертельных случаев листериоза

Во Франции Chavegrand сняла с продажи сыры из-за смертельных случаев листериоза

CC BY 2.0 / JohnPickenPhoto / French cheesesСыр на прилавке магазина во Франции
Сыр на прилавке магазина во Франции - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
CC BY 2.0 / JohnPickenPhoto / French cheeses
Сыр на прилавке магазина во Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 13 авг - РИА Новости. Французские органы здравоохранения совместно с производителем сыров Chavegrand снимают с продажи продукцию компании на фоне смертельных случаев листериоза, говорится в коммюнике на сайте минсельхоза Франции.
"В качестве меры предосторожности компания Chavegrand совместно с органами здравоохранения отзывает все партии сыра, произведенные до 23 июня 2025 года", - сказано в тексте.
Девушка на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
Врач рассказал о пугающем симптоме нового вируса
9 августа, 22:52
Отмечается, что в сумме был выявлен 21 случай листериоза, вызванного штаммами бактерий со схожими характеристиками, из них 18 — с начала июня. Власти сообщают о двух смертельных случаях.
По заявлению властей, в результате расследования, проведенного Национальным агентством здравоохранения (ANSP) с Институтом Пастера и Генерального управления по вопросам продовольствия, была установлена возможная связь между случаями листериоза и употреблением сыров из пастеризованного молоко компании Chavegrand. Мягкие сыры под подозрением продавались как на территории страны, так и за рубежом под различными торговыми марками до 9 августа.
Медицинские работники в инфекционной больнице - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
В Минздраве оценили ситуацию с лихорадкой чикунгунья
11 августа, 13:21
 
ФранцияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала