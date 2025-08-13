https://ria.ru/20250813/syr-2035040572.html
Во Франции сыры сняли с продажи из-за смертельных случаев листериоза
Во Франции сыры сняли с продажи из-за смертельных случаев листериоза
2025-08-13T15:56:00+03:00
2025-08-13T15:56:00+03:00
2025-08-13T16:00:00+03:00
ПАРИЖ, 13 авг - РИА Новости. Французские органы здравоохранения совместно с производителем сыров Chavegrand снимают с продажи продукцию компании на фоне смертельных случаев листериоза, говорится в коммюнике на сайте минсельхоза Франции. "В качестве меры предосторожности компания Chavegrand совместно с органами здравоохранения отзывает все партии сыра, произведенные до 23 июня 2025 года", - сказано в тексте. Отмечается, что в сумме был выявлен 21 случай листериоза, вызванного штаммами бактерий со схожими характеристиками, из них 18 — с начала июня. Власти сообщают о двух смертельных случаях. По заявлению властей, в результате расследования, проведенного Национальным агентством здравоохранения (ANSP) с Институтом Пастера и Генерального управления по вопросам продовольствия, была установлена возможная связь между случаями листериоза и употреблением сыров из пастеризованного молоко компании Chavegrand. Мягкие сыры под подозрением продавались как на территории страны, так и за рубежом под различными торговыми марками до 9 августа.
