Рейтинг@Mail.ru
RT выпустил ролик, посвященный подвигу многодетного отца в Судже - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:41 13.08.2025 (обновлено: 23:47 13.08.2025)
https://ria.ru/20250813/svo-2035135419.html
RT выпустил ролик, посвященный подвигу многодетного отца в Судже
RT выпустил ролик, посвященный подвигу многодетного отца в Судже - РИА Новости, 13.08.2025
RT выпустил ролик, посвященный подвигу многодетного отца в Судже
RT выпустил ролик, посвящённый героическому поступку многодетного отца Романа Яценко в Судже, сообщается на сайте телеканала. РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T23:41:00+03:00
2025-08-13T23:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
суджа
россия
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035135650_0:0:1094:615_1920x0_80_0_0_d6ef538e8bb4204d2f5ae97f7fb2ccf0.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. RT выпустил ролик, посвящённый героическому поступку многодетного отца Романа Яценко в Судже, сообщается на сайте телеканала. "RT выпустил ролик, посвящённый героическому поступку многодетного отца Романа Яценко, который спас свою семью из захваченной Суджи. В августе 2024 года под огнём ВСУ мужчина дошёл пешком до дома, где в подвале уже двое суток прятались его жена и пятеро детей. Вспоминая те события, он говорил, что страха за себя у него не было - больше боялся за семью, пугала неопределённость", - говорится в сообщении. История Яценко стала самой читаемой по итогам 2024 года на RT. Сейчас у неё почти 2,5 миллиона просмотров. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
https://ria.ru/20240925/sudzhi-1974588360.html
курская область
суджа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035135650_0:0:982:736_1920x0_80_0_0_915e5e2e74f63fc330d7e20b18b172b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, суджа, россия, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Суджа, Россия, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Происшествия
RT выпустил ролик, посвященный подвигу многодетного отца в Судже

RT выпустил ролик, посвященный подвигу многодетного отца Яценко в Судже

© Фото : RTКадр из ролика RT о многодетном отце Романе Яценко, который спас свою семью из захваченной Суджи
Кадр из ролика RT о многодетном отце Романе Яценко, который спас свою семью из захваченной Суджи - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© Фото : RT
Кадр из ролика RT о многодетном отце Романе Яценко, который спас свою семью из захваченной Суджи
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. RT выпустил ролик, посвящённый героическому поступку многодетного отца Романа Яценко в Судже, сообщается на сайте телеканала.
"RT выпустил ролик, посвящённый героическому поступку многодетного отца Романа Яценко, который спас свою семью из захваченной Суджи. В августе 2024 года под огнём ВСУ мужчина дошёл пешком до дома, где в подвале уже двое суток прятались его жена и пятеро детей. Вспоминая те события, он говорил, что страха за себя у него не было - больше боялся за семью, пугала неопределённость", - говорится в сообщении.
История Яценко стала самой читаемой по итогам 2024 года на RT. Сейчас у неё почти 2,5 миллиона просмотров.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.
Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
Последствия обстрела ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Житель Суджи рассказал, как спас жену и пятерых детей
25 сентября 2024, 13:06
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьСуджаРоссияВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала