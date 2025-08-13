RT выпустил ролик, посвященный подвигу многодетного отца в Судже

https://ria.ru/20250813/svo-2035135419.html

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. RT выпустил ролик, посвящённый героическому поступку многодетного отца Романа Яценко в Судже, сообщается на сайте телеканала. "RT выпустил ролик, посвящённый героическому поступку многодетного отца Романа Яценко, который спас свою семью из захваченной Суджи. В августе 2024 года под огнём ВСУ мужчина дошёл пешком до дома, где в подвале уже двое суток прятались его жена и пятеро детей. Вспоминая те события, он говорил, что страха за себя у него не было - больше боялся за семью, пугала неопределённость", - говорится в сообщении. История Яценко стала самой читаемой по итогам 2024 года на RT. Сейчас у неё почти 2,5 миллиона просмотров. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.

2025

Новости

