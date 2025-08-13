https://ria.ru/20250813/svo-2035135419.html
RT выпустил ролик, посвященный подвигу многодетного отца в Судже
RT выпустил ролик, посвященный подвигу многодетного отца в Судже - РИА Новости, 13.08.2025
RT выпустил ролик, посвященный подвигу многодетного отца в Судже
RT выпустил ролик, посвящённый героическому поступку многодетного отца Романа Яценко в Судже, сообщается на сайте телеканала. РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T23:41:00+03:00
2025-08-13T23:41:00+03:00
2025-08-13T23:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
суджа
россия
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035135650_0:0:1094:615_1920x0_80_0_0_d6ef538e8bb4204d2f5ae97f7fb2ccf0.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. RT выпустил ролик, посвящённый героическому поступку многодетного отца Романа Яценко в Судже, сообщается на сайте телеканала. "RT выпустил ролик, посвящённый героическому поступку многодетного отца Романа Яценко, который спас свою семью из захваченной Суджи. В августе 2024 года под огнём ВСУ мужчина дошёл пешком до дома, где в подвале уже двое суток прятались его жена и пятеро детей. Вспоминая те события, он говорил, что страха за себя у него не было - больше боялся за семью, пугала неопределённость", - говорится в сообщении. История Яценко стала самой читаемой по итогам 2024 года на RT. Сейчас у неё почти 2,5 миллиона просмотров. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
https://ria.ru/20240925/sudzhi-1974588360.html
курская область
суджа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035135650_0:0:982:736_1920x0_80_0_0_915e5e2e74f63fc330d7e20b18b172b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, суджа, россия, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Суджа, Россия, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Происшествия
RT выпустил ролик, посвященный подвигу многодетного отца в Судже
RT выпустил ролик, посвященный подвигу многодетного отца Яценко в Судже