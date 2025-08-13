Рейтинг@Mail.ru
В Курской области обезвредили более 13 тысяч боеприпасов с 2024 года
Специальная военная операция на Украине
 
17:05 13.08.2025
В Курской области обезвредили более 13 тысяч боеприпасов с 2024 года
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Саперы МЧС России с августа 2024 года обезвредили на территории Курской области свыше 13 тысяч боеприпасов, всего от взрывоопасных предметов очищено более 330 гектаров местности, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. "Более 13 тысяч боеприпасов уничтожено специалистами сводного пиротехнического отряда МЧС России, которые с августа 2024 года работают в Курской области. Самые частые находки – кассетные суббоеприпасы, выстрелы от гранатометов, минометы, крупнокалиберные патроны, ручные гранаты", - говорится в сообщении. По данным ведомства, за это время специалисты МЧС обследовали и очистили от боеприпасов более 330 гектаров территории в населенных пунктах, а также сельскохозяйственных земель, лесополос и дорожных участков. "Разминирование проводится не только в "ручном режиме", но и с помощью робототехнических комплексов. Предназначены они для очистки местности от всех типов противопехотных мин, неразорвавшихся снарядов. Также эта техника позволяет проделывать проходы и расчищать завалы. Боеприпасы уничтожаются воздействием цепного инструмента. Управляются комплексы дистанционно и могут работать до трех часов. Применение такой техники значительно ускоряет процесс очистки территории от взрывоопасных предметов", - подчеркивает МЧС РФ.
безопасность, россия, курская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Саперы в Курской области начали обезвреживать мины, напечатанные на 3-D принтере
Саперы в Курской области начали обезвреживать мины, напечатанные на 3-D принтере - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© МЧС России/Telegram
Саперы в Курской области начали обезвреживать мины, напечатанные на 3-D принтере. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Саперы МЧС России с августа 2024 года обезвредили на территории Курской области свыше 13 тысяч боеприпасов, всего от взрывоопасных предметов очищено более 330 гектаров местности, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Более 13 тысяч боеприпасов уничтожено специалистами сводного пиротехнического отряда МЧС России, которые с августа 2024 года работают в Курской области. Самые частые находки – кассетные суббоеприпасы, выстрелы от гранатометов, минометы, крупнокалиберные патроны, ручные гранаты", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, за это время специалисты МЧС обследовали и очистили от боеприпасов более 330 гектаров территории в населенных пунктах, а также сельскохозяйственных земель, лесополос и дорожных участков.
"Разминирование проводится не только в "ручном режиме", но и с помощью робототехнических комплексов. Предназначены они для очистки местности от всех типов противопехотных мин, неразорвавшихся снарядов. Также эта техника позволяет проделывать проходы и расчищать завалы. Боеприпасы уничтожаются воздействием цепного инструмента. Управляются комплексы дистанционно и могут работать до трех часов. Применение такой техники значительно ускоряет процесс очистки территории от взрывоопасных предметов", - подчеркивает МЧС РФ.
Специальная военная операция на Украине
Безопасность
Россия
Курская область
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия
 
 
