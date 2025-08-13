https://ria.ru/20250813/svo-2035045910.html
Белоусов встретился с военкорами, работающими в зоне СВО
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Министр обороны Андрей Белоусов встретился с военными корреспондентами, работающими в зоне спецоперации.Участники мероприятия обсудили множество вопросов, среди которых производство и поставки на фронт образцов беспилотных систем, их ремонт в подразделениях российских войск и повышение эффективности применения, а также создание средств борьбы с дронами противника. Отдельной темой встречи стали разработки народного ОПК в области беспилотной авиации, средств РЭБ и разведки, безэкипажных катеров и других типов вооружений и военной техники. С некоторыми образцами военкоры ознакомились накануне встречи.Кроме того, корреспонденты обратились к Белоусову с предложениями по улучшению мер соцподдержки участников СВО и медицинского обеспечения военнослужащих в зоне боевых действий.Как отметили в Минобороны, к настоящему моменту ведомство реализовало уже более 130 инициатив, озвученных военкорами.
