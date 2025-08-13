https://ria.ru/20250813/svo-2034997481.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Севера"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 13.08.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Севера"
ВСУ за сутки потеряли до 170 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 13.08.2025
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 170 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике двух тяжелых механизированных, трех механизированных, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады терробороны в районах населенных пунктов Могрица, Новая Сечь, Юнаковка, Варачино, Корчаковка, Перше Травня и Андреевка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Чугуновка и Гатищев Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, три пикапа, три орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов", - отмечает МО РФ.
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Севера"
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 170 военных в зоне действий "Севера"