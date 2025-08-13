https://ria.ru/20250813/svo-2034996699.html
Войска группировки "Центр" освободили Никаноровку и Суворово в ДНР
2025-08-13T13:26:00+03:00
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Российская группировка войск "Центр" освободила Суворово и Никаноровку в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ."В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобождены населенные пункты Суворово и Никаноровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства.
