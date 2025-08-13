Рейтинг@Mail.ru
Войска группировки "Центр" освободили Никаноровку и Суворово в ДНР
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:26 13.08.2025 (обновлено: 17:14 13.08.2025)
Войска группировки "Центр" освободили Никаноровку и Суворово в ДНР
Войска группировки "Центр" освободили Никаноровку и Суворово в ДНР - РИА Новости, 13.08.2025
Войска группировки "Центр" освободили Никаноровку и Суворово в ДНР
Российская группировка войск "Центр" освободила Суворово и Никаноровку в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.08.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Российская группировка войск "Центр" освободила Суворово и Никаноровку в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ."В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобождены населенные пункты Суворово и Никаноровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства.
донецкая народная республика
Новости
безопасность, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Войска группировки "Центр" освободили Никаноровку и Суворово в ДНР

МО РФ: войска "Центра" освободили населенные пункты Никаноровка и Суворово в ДНР

© РИА Новости / Евгений Биятов
Российский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Российская группировка войск "Центр" освободила Суворово и Никаноровку в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили Никаноровку и Суворово в ДНР
Подразделения группировки войск Центр освободили Никаноровку и Суворово в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили Никаноровку и Суворово в ДНР
"В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобождены населенные пункты Суворово и Никаноровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.08.2025
12 августа, 16:20
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
