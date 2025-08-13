https://ria.ru/20250813/svo-2034996699.html

Войска группировки "Центр" освободили Никаноровку и Суворово в ДНР

Войска группировки "Центр" освободили Никаноровку и Суворово в ДНР - РИА Новости, 13.08.2025

Войска группировки "Центр" освободили Никаноровку и Суворово в ДНР

Российская группировка войск "Центр" освободила Суворово и Никаноровку в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T13:26:00+03:00

2025-08-13T13:26:00+03:00

2025-08-13T17:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030830434_0:100:2397:1448_1920x0_80_0_0_008cba0bd42acb05a7cef078a5e33292.jpg

МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Российская группировка войск "Центр" освободила Суворово и Никаноровку в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ."В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобождены населенные пункты Суворово и Никаноровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства.

https://ria.ru/20250812/spetsoperatsiya-2034826071.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)