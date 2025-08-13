Рейтинг@Mail.ru
Участники СВО могут получить квартиры по льготной субаренде на Камчатке - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:25 13.08.2025
https://ria.ru/20250813/svo-2034922030.html
Участники СВО могут получить квартиры по льготной субаренде на Камчатке
Участники СВО могут получить квартиры по льготной субаренде на Камчатке - РИА Новости, 13.08.2025
Участники СВО могут получить квартиры по льготной субаренде на Камчатке
Участники специальной военной операции и члены их семей могут получить квартиры по льготной субаренде в рамках программы "Арендное жилье" на Камчатке, сообщили... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T05:25:00+03:00
2025-08-13T05:25:00+03:00
жилье
камчатский край
камчатка
елизово
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780798322_0:0:2924:1645_1920x0_80_0_0_e085bb13ec36559679771fcf0b3bda99.jpg
П.-КАМЧАТСКИЙ, 13 авг - РИА Новости. Участники специальной военной операции и члены их семей могут получить квартиры по льготной субаренде в рамках программы "Арендное жилье" на Камчатке, сообщили в правительстве Камчатского края. "Для участников СВО и их семей предусмотрена квота в размере 20% от 883 квартир в строящихся домах. Наниматель платит лишь треть коммерческой стоимости аренды, остальное компенсируют регион и федеральный бюджет", - уточнил министр строительства Камчатского края Артем Фирстов, слова которого приводятся в сообщении. По его словам, первый дом по улице Арсеньева уже сдан, в этом году завершается строительство дома в Елизово на улице Защитников Донбасса. В последующие годы планируется ввод домов в микрорайоне Северный. По данным правительства региона, квартиры сдаются с чистовой отделкой, полной меблировкой и бытовой техникой. Программа также доступна для молодых семей, востребованных специалистов и других категорий граждан, заключили региональные власти.
https://ria.ru/20250725/pensii-2031432999.html
камчатский край
камчатка
елизово
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780798322_116:0:2845:2047_1920x0_80_0_0_066d4c9f9b976ce177029d3791b2931b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, камчатский край, камчатка, елизово
Жилье, Камчатский край, Камчатка, Елизово
Участники СВО могут получить квартиры по льготной субаренде на Камчатке

На Камчатке участники спецоперации могут получить квартиры по льготной субаренде

© РИА Новости / Алексей ФилипповПетропавловск–Камчатский
Петропавловск–Камчатский - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Петропавловск–Камчатский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
П.-КАМЧАТСКИЙ, 13 авг - РИА Новости. Участники специальной военной операции и члены их семей могут получить квартиры по льготной субаренде в рамках программы "Арендное жилье" на Камчатке, сообщили в правительстве Камчатского края.
"Для участников СВО и их семей предусмотрена квота в размере 20% от 883 квартир в строящихся домах. Наниматель платит лишь треть коммерческой стоимости аренды, остальное компенсируют регион и федеральный бюджет", - уточнил министр строительства Камчатского края Артем Фирстов, слова которого приводятся в сообщении.
По его словам, первый дом по улице Арсеньева уже сдан, в этом году завершается строительство дома в Елизово на улице Защитников Донбасса. В последующие годы планируется ввод домов в микрорайоне Северный.
По данным правительства региона, квартиры сдаются с чистовой отделкой, полной меблировкой и бытовой техникой. Программа также доступна для молодых семей, востребованных специалистов и других категорий граждан, заключили региональные власти.
Ветераны СВО - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Совфед одобрил закон о пенсиях участникам СВО и их семьям
25 июля, 15:03
 
ЖильеКамчатский крайКамчаткаЕлизово
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала