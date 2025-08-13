https://ria.ru/20250813/svo-2034922030.html

Участники СВО могут получить квартиры по льготной субаренде на Камчатке

2025-08-13

П.-КАМЧАТСКИЙ, 13 авг - РИА Новости. Участники специальной военной операции и члены их семей могут получить квартиры по льготной субаренде в рамках программы "Арендное жилье" на Камчатке, сообщили в правительстве Камчатского края. "Для участников СВО и их семей предусмотрена квота в размере 20% от 883 квартир в строящихся домах. Наниматель платит лишь треть коммерческой стоимости аренды, остальное компенсируют регион и федеральный бюджет", - уточнил министр строительства Камчатского края Артем Фирстов, слова которого приводятся в сообщении. По его словам, первый дом по улице Арсеньева уже сдан, в этом году завершается строительство дома в Елизово на улице Защитников Донбасса. В последующие годы планируется ввод домов в микрорайоне Северный. По данным правительства региона, квартиры сдаются с чистовой отделкой, полной меблировкой и бытовой техникой. Программа также доступна для молодых семей, востребованных специалистов и других категорий граждан, заключили региональные власти.

