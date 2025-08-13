https://ria.ru/20250813/sud-2035038019.html

Украинские авиалинии выплатят компенсацию семьям погибших близ Тегерана

Украинские авиалинии выплатят компенсацию семьям погибших близ Тегерана

Украинские авиалинии выплатят компенсацию семьям погибших близ Тегерана

Апелляционный суд Онтарио постановил, что авиакомпания "Международные авиалинии Украины" обязана выплатить компенсацию семьям жертв катастрофы украинского...

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Апелляционный суд Онтарио постановил, что авиакомпания "Международные авиалинии Украины" обязана выплатить компенсацию семьям жертв катастрофы украинского самолета близ Тегерана в 2020 году, следует из решения суда. "Я бы отклонил апелляцию с возложением судебных расходов на апеллянта в пользу ответчиков", - говорится в решении суда. Агентство Canadian Press поясняет, что апелляционный суд Онтарио таким образом оставил в силе решение, согласно которому авиакомпания "Международные авиалинии Украины" обязана выплатить полную компенсацию семьям жертв авиакатастрофы. Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января 2020 года. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.

