Украинские авиалинии выплатят компенсацию семьям погибших близ Тегерана
"Международные авиалинии Украины" выплатят компенсацию семьям погибших в Иране
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЦветы у посольства Ирана в Киеве в память о погибших в результате крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 в Тегеране
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Апелляционный суд Онтарио постановил, что авиакомпания "Международные авиалинии Украины" обязана выплатить компенсацию семьям жертв катастрофы украинского самолета близ Тегерана в 2020 году, следует из решения суда.
"Я бы отклонил апелляцию с возложением судебных расходов на апеллянта в пользу ответчиков", - говорится в решении суда.
Агентство Canadian Press поясняет, что апелляционный суд Онтарио таким образом оставил в силе решение, согласно которому авиакомпания "Международные авиалинии Украины" обязана выплатить полную компенсацию семьям жертв авиакатастрофы.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января 2020 года. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.
В МАК назвали причину крушения самолета в Татарстане в 2024 году
12 августа, 11:41