https://ria.ru/20250813/sud-2035014814.html
Суд признал законным заочный приговор украинскому националисту
Суд признал законным заочный приговор украинскому националисту - РИА Новости, 13.08.2025
Суд признал законным заочный приговор украинскому националисту
Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным заочный восьмилетний приговор украинскому националисту Тодору Пановскому по делу о нападении на... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T14:28:00+03:00
2025-08-13T14:28:00+03:00
2025-08-13T14:28:00+03:00
в мире
россия
одесса
московский городской суд
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным заочный восьмилетний приговор украинскому националисту Тодору Пановскому по делу о нападении на консульство РФ в Одессе, сообщили РИА Новости в суде. Мосгорсуд в середине апреля заочно приговорил националиста к восьми годам колонии общего режима, решение было обжаловано защитой. "Приговор Московского городского суда оставлен без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - рассказали в суде. Как ранее заявляли в СК РФ, в январе 2019 года Пановский совершил нападение на служебные помещения генконсульства России в Одессе. Тогда обвиняемый повредил имущество российского загранучреждения и забросил на территорию огнеопасные файеры. Пановскому заочно было предъявлено обвинение в нападении на служебные помещения лиц, пользующихся международной защитой, совершенном в целях осложнения международных отношений, он заочно арестован и объявлен в международный розыск.
https://ria.ru/20250808/voevodin-2034064796.html
россия
одесса
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, одесса, московский городской суд, следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Россия, Одесса, Московский городской суд, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд признал законным заочный приговор украинскому националисту
Суд признал законным заочный приговор украинскому националисту Пановскому