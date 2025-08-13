Рейтинг@Mail.ru
Суд признал законным заочный приговор украинскому националисту - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:28 13.08.2025
https://ria.ru/20250813/sud-2035014814.html
Суд признал законным заочный приговор украинскому националисту
Суд признал законным заочный приговор украинскому националисту - РИА Новости, 13.08.2025
Суд признал законным заочный приговор украинскому националисту
Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным заочный восьмилетний приговор украинскому националисту Тодору Пановскому по делу о нападении на... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T14:28:00+03:00
2025-08-13T14:28:00+03:00
в мире
россия
одесса
московский городской суд
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным заочный восьмилетний приговор украинскому националисту Тодору Пановскому по делу о нападении на консульство РФ в Одессе, сообщили РИА Новости в суде. Мосгорсуд в середине апреля заочно приговорил националиста к восьми годам колонии общего режима, решение было обжаловано защитой. "Приговор Московского городского суда оставлен без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - рассказали в суде. Как ранее заявляли в СК РФ, в январе 2019 года Пановский совершил нападение на служебные помещения генконсульства России в Одессе. Тогда обвиняемый повредил имущество российского загранучреждения и забросил на территорию огнеопасные файеры. Пановскому заочно было предъявлено обвинение в нападении на служебные помещения лиц, пользующихся международной защитой, совершенном в целях осложнения международных отношений, он заочно арестован и объявлен в международный розыск.
https://ria.ru/20250808/voevodin-2034064796.html
россия
одесса
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, одесса, московский городской суд, следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Россия, Одесса, Московский городской суд, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд признал законным заочный приговор украинскому националисту

Суд признал законным заочный приговор украинскому националисту Пановскому

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным заочный восьмилетний приговор украинскому националисту Тодору Пановскому по делу о нападении на консульство РФ в Одессе, сообщили РИА Новости в суде.
Мосгорсуд в середине апреля заочно приговорил националиста к восьми годам колонии общего режима, решение было обжаловано защитой.
"Приговор Московского городского суда оставлен без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - рассказали в суде.
Как ранее заявляли в СК РФ, в январе 2019 года Пановский совершил нападение на служебные помещения генконсульства России в Одессе. Тогда обвиняемый повредил имущество российского загранучреждения и забросил на территорию огнеопасные файеры.
Пановскому заочно было предъявлено обвинение в нападении на служебные помещения лиц, пользующихся международной защитой, совершенном в целях осложнения международных отношений, он заочно арестован и объявлен в международный розыск.
Предполагаемый лидер экстремистской банды Боровикова-Воеводина Алексей Воеводин в зале заседания Городского суда Санкт-Петербурга во время оглашения приговор - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Националист Воеводин потребовал компенсацию за отсутствие телевизора в ИК
8 августа, 06:34
 
В миреРоссияОдессаМосковский городской судСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала