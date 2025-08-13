https://ria.ru/20250813/sud-2035014814.html

Суд признал законным заочный приговор украинскому националисту

в мире

россия

одесса

московский городской суд

следственный комитет россии (ск рф)

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным заочный восьмилетний приговор украинскому националисту Тодору Пановскому по делу о нападении на консульство РФ в Одессе, сообщили РИА Новости в суде. Мосгорсуд в середине апреля заочно приговорил националиста к восьми годам колонии общего режима, решение было обжаловано защитой. "Приговор Московского городского суда оставлен без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - рассказали в суде. Как ранее заявляли в СК РФ, в январе 2019 года Пановский совершил нападение на служебные помещения генконсульства России в Одессе. Тогда обвиняемый повредил имущество российского загранучреждения и забросил на территорию огнеопасные файеры. Пановскому заочно было предъявлено обвинение в нападении на служебные помещения лиц, пользующихся международной защитой, совершенном в целях осложнения международных отношений, он заочно арестован и объявлен в международный розыск.

