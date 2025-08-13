https://ria.ru/20250813/sud-2035010887.html

Плахотнюк: адвокаты делают все, чтобы ускорить экстрадицию в Молдавию

Плахотнюк: адвокаты делают все, чтобы ускорить экстрадицию в Молдавию - РИА Новости, 13.08.2025

Плахотнюк: адвокаты делают все, чтобы ускорить экстрадицию в Молдавию

Молдавский олигарх, бывший лидер Демократической партии Владимир Плахотнюк заявил, что суд Афин одобрил его экстрадицию в Молдавию, а адвокаты делают все... РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T14:13:00+03:00

2025-08-13T14:13:00+03:00

2025-08-13T14:13:00+03:00

в мире

молдавия

афины

россия

ренато усатый

владимир плахотнюк

интерпол

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030578345_0:74:3022:1775_1920x0_80_0_0_c3665399819e759b4648b035fc8a2043.jpg

КИШИНЕВ, 13 авг - РИА Новости. Молдавский олигарх, бывший лидер Демократической партии Владимир Плахотнюк заявил, что суд Афин одобрил его экстрадицию в Молдавию, а адвокаты делают все возможное, чтобы ускорить этот процесс. Пресс-служба полиции Молдавии сообщила 22 июля, что получила информацию от Интерпола в Греции о задержании Плахотнюка, молдавская прокуратура направила Афинам запрос об его экстрадиции. Молдавская генеральная прокуратура сообщала, что Апелляционный суд Афин рассмотрит 13 августа запрос Молдавии об экстрадиции Плахотнюка. "Сейчас мои адвокаты делают все возможное, чтобы ускорить мою экстрадицию в Республику Молдова, и после сегодняшнего судебного заседания в Афинах, 13 августа, мяч уже находится в руках кишиневских властей. Посмотрим, искренне ли власти Кишинева хотят моей экстрадиции или сделают все возможное, чтобы отсрочить ее", - говорится в заявлении Плахотнюка, опубликованном в его Telegram-канале при помощи адвокатов. Министр юстиции Молдавии Вероника Михайлова-Морару заявила журналистам в среду, что процесс экстрадиции Плахотнюка может занять несколько дней. "После решения инстанции греческий министр юстиции подтверждает его, затем оповещаются власти страны, которая запросила экстрадицию, то есть мы, инициируются процедуры по перевозке человека. (Сроки - ред.) зависят от организации транспорта, мер безопасности, перемещения, организаторских вопросов", - заявила министр, отвечая на вопрос о том, что последует за решением суда Афин, который одобрил экстрадицию. Ранее Плахотнюк через своих адвокатов заявил, что молдавские власти обращаются к западноевропейским странам с целью устроить его экстрадицию на их территорию, так как опасаются его возвращения в Молдавию до парламентских выборов в сентябре. Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года в МВД России сообщали, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей. В Молдавии Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также в выводе миллиарда долларов из банковской системы страны. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.

https://ria.ru/20250806/plahotnjuk-2033694079.html

https://ria.ru/20250812/moldaviya-2034789150.html

молдавия

афины

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, афины, россия, ренато усатый, владимир плахотнюк, интерпол