Суд продолжил изучать показания потерпевших по делу о "Крокусе" - РИА Новости, 13.08.2025
12:31 13.08.2025
Суд продолжил изучать показания потерпевших по делу о "Крокусе"
Суд продолжил изучать показания потерпевших по делу о "Крокусе"
происшествия
красногорск
крокус сити холл
московский городской суд
крокус
теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд в среду продолжил изучать показания потерпевших в рамках рассмотрения уголовного дела о теракте в "Крокус сити холле", сообщил РИА Новости один из участников процесса. "Снова изучаем показания потерпевших, взятые на стадии следствия", - рассказал собеседник агентства. Второй западный окружной военный суд в начале августа в выездном формате в здании Мосгорсуда начал рассматривать уголовное дело о теракте в "Крокусе" по существу, вскоре процесс был закрыт от публики по ходатайству прокурора, сославшегося на необходимость обеспечить безопасность участников процесса. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей. На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.
красногорск
происшествия, красногорск, крокус сити холл, московский городской суд, крокус, теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik
Происшествия, Красногорск, Крокус Сити Холл, Московский городской суд, Крокус, Теракт в "Крокус Сити Холле" – Радио Sputnik
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаседание суда по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл"
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Заседание суда по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл"
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд в среду продолжил изучать показания потерпевших в рамках рассмотрения уголовного дела о теракте в "Крокус сити холле", сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"Снова изучаем показания потерпевших, взятые на стадии следствия", - рассказал собеседник агентства.
Второй западный окружной военный суд в начале августа в выездном формате в здании Мосгорсуда начал рассматривать уголовное дело о теракте в "Крокусе" по существу, вскоре процесс был закрыт от публики по ходатайству прокурора, сославшегося на необходимость обеспечить безопасность участников процесса.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.
На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.
