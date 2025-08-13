https://ria.ru/20250813/sud-2034983697.html
Суд продолжил изучать показания потерпевших по делу о "Крокусе"
13.08.2025
Суд продолжил изучать показания потерпевших по делу о "Крокусе"
Второй западный окружной военный суд в среду продолжил изучать показания потерпевших в рамках рассмотрения уголовного дела о теракте в "Крокус сити холле"
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд в среду продолжил изучать показания потерпевших в рамках рассмотрения уголовного дела о теракте в "Крокус сити холле", сообщил РИА Новости один из участников процесса. "Снова изучаем показания потерпевших, взятые на стадии следствия", - рассказал собеседник агентства. Второй западный окружной военный суд в начале августа в выездном формате в здании Мосгорсуда начал рассматривать уголовное дело о теракте в "Крокусе" по существу, вскоре процесс был закрыт от публики по ходатайству прокурора, сославшегося на необходимость обеспечить безопасность участников процесса. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей. На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.
