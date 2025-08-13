С осужденной за аферу с томографом для Минобороны не сняли судимость

Рейтинг@Mail.ru
05:23 13.08.2025
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Тушинский суд Москвы отказался снять судимость с гендиректора ООО "Стройхимпроект" Елены Ляхович, которая была осуждена на 4 года условно за хищения при покупке томографа в рамках реконструкции 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны в центре столицы, следует из документов в распоряжении РИА Новости. Согласно документам, суд отказал в удовлетворении ходатайства Ляхович о досрочном снятии судимости. Замоскворецкий суд Москвы 11 декабря приговорил Ляхович к 4 годам условно со штрафом в размере 360 тысяч рублей. Причем на выплату штрафа суд предоставил ей рассрочку на год, установив ежемесячный платеж по 30 тысяч рублей. Как следует из материалов, Андрей Белков, находясь в должности директора "Главного военно-строительного управления по специальным объектам", при исполнении гособоронзаказа на покупку томографа организовал фиктивный конкурс и обеспечил заключение договора с ООО "Стройхимпроект" в лице гендиректора Ляхович. Согласно условиям договора, "Стройхимпроект" обязался поставить по цене свыше 121 миллиона рублей томограф в рамках реконструкции 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны в центре Москвы. Работу ВСК тогда курировал ныне бывший замминистра обороны Тимур Иванов. Следствие указывало, что стоимость томографа по договору была завышенной, а разницу в 48 миллионов рублей разделили между собой Ляхович и главный бухгалтер организации Виктор Билько. Как указывается в материалах, Билько перевел 73,3 миллиона рублей поставщику томографа, а "денежными средствами в общей сумме 48 миллионов 239 тысяч 478 рублей 3 копейки" Ляхович и Билько распорядились по собственному усмотрению. Ляхович признала вину в мошенничестве и заключила досудебное соглашение, ее дело было рассмотрено в особом порядке. В свою очередь защита Белкова неоднократно заявляла в суде, что он заключил контракт на покупку магнитно-резонансного томографа по нижней границе рыночной цены. Согласно экспертизе, проведенной по инициативе защиты, "рыночная стоимость данного томографа по состоянию на декабрь 2019 года - нижний предел рыночной стоимости МРТ – 117,765 миллиона рублей, верхний предел – 135 миллионов рублей, томограф был приобретен по максимально низкой цене (121,7 миллиона рублей)". Белков вину не признает. Его дело рассмотрит Замоскворецкий суд Москвы. Белкову грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.
происшествия, москва, тимур иванов
Происшествия, Москва, Тимур Иванов
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Тушинский суд Москвы отказался снять судимость с гендиректора ООО "Стройхимпроект" Елены Ляхович, которая была осуждена на 4 года условно за хищения при покупке томографа в рамках реконструкции 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны в центре столицы, следует из документов в распоряжении РИА Новости.
Согласно документам, суд отказал в удовлетворении ходатайства Ляхович о досрочном снятии судимости.
Защита экс-замглавы Химок уверяла суд, что он не скрылся, а уехал в отпуск
05:12
Суд арестовал еще двоих фигурантов дела об ограблении "Почты России"
Вчера, 19:16
В Новороссийске дело экс-директора торгового дома "Фрегат" передали в суд
Вчера, 18:25
 
ПроисшествияМоскваТимур Иванов
 
 
