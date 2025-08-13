Рейтинг@Mail.ru
С Басты взыскали долг по коммунальным платежам - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
05:19 13.08.2025
https://ria.ru/20250813/sud-2034921545.html
С Басты взыскали долг по коммунальным платежам
С Басты взыскали долг по коммунальным платежам - РИА Новости, 13.08.2025
С Басты взыскали долг по коммунальным платежам
Суд в Москве взыскал долг по оплате коммунальных платежей с исполнителя Басты (Василий Вакуленко) и его супруги Елены Пинской, сообщили РИА Новости в инстанции. РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T05:19:00+03:00
2025-08-13T05:19:00+03:00
шоубиз
москва
баста (василий вакуленко)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1875147332_0:203:2920:1846_1920x0_80_0_0_93be6933c06bafe9f3533adf6dabbb3c.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Суд в Москве взыскал долг по оплате коммунальных платежей с исполнителя Басты (Василий Вакуленко) и его супруги Елены Пинской, сообщили РИА Новости в инстанции. "Вынесен судебный приказ о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию", - сказали в суде. Сумма долга не сообщается. Взыскателем по иску указан Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы.
https://ria.ru/20250704/dolgi-2027082408.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1875147332_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_057a7414ef68afb3a2cc63faaef3a9b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, баста (василий вакуленко)
Шоубиз, Москва, Баста (Василий Вакуленко)
С Басты взыскали долг по коммунальным платежам

Суд в Москве взыскал с Басты долг по коммунальным платежам

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкРэпер Баста (Василий Вакуленко)
Рэпер Баста (Василий Вакуленко) - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Рэпер Баста (Василий Вакуленко) . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Суд в Москве взыскал долг по оплате коммунальных платежей с исполнителя Басты (Василий Вакуленко) и его супруги Елены Пинской, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Вынесен судебный приказ о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию", - сказали в суде.
Сумма долга не сообщается.
Взыскателем по иску указан Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы.
Дмитрий Нагиев - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
С Дмитрия Нагиева взыскали долги по ЖКХ
4 июля, 04:46
 
ШоубизМоскваБаста (Василий Вакуленко)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала