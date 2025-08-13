https://ria.ru/20250813/sud-2034921545.html
С Басты взыскали долг по коммунальным платежам
С Басты взыскали долг по коммунальным платежам - РИА Новости, 13.08.2025
С Басты взыскали долг по коммунальным платежам
Суд в Москве взыскал долг по оплате коммунальных платежей с исполнителя Басты (Василий Вакуленко) и его супруги Елены Пинской, сообщили РИА Новости в инстанции. РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T05:19:00+03:00
2025-08-13T05:19:00+03:00
2025-08-13T05:19:00+03:00
шоубиз
москва
баста (василий вакуленко)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1875147332_0:203:2920:1846_1920x0_80_0_0_93be6933c06bafe9f3533adf6dabbb3c.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Суд в Москве взыскал долг по оплате коммунальных платежей с исполнителя Басты (Василий Вакуленко) и его супруги Елены Пинской, сообщили РИА Новости в инстанции. "Вынесен судебный приказ о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию", - сказали в суде. Сумма долга не сообщается. Взыскателем по иску указан Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы.
https://ria.ru/20250704/dolgi-2027082408.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1875147332_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_057a7414ef68afb3a2cc63faaef3a9b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, баста (василий вакуленко)
Шоубиз, Москва, Баста (Василий Вакуленко)
С Басты взыскали долг по коммунальным платежам
Суд в Москве взыскал с Басты долг по коммунальным платежам