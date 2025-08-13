https://ria.ru/20250813/sud-2034921545.html

С Басты взыскали долг по коммунальным платежам

Суд в Москве взыскал долг по оплате коммунальных платежей с исполнителя Басты (Василий Вакуленко) и его супруги Елены Пинской, сообщили РИА Новости в инстанции.

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Суд в Москве взыскал долг по оплате коммунальных платежей с исполнителя Басты (Василий Вакуленко) и его супруги Елены Пинской, сообщили РИА Новости в инстанции. "Вынесен судебный приказ о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию", - сказали в суде. Сумма долга не сообщается. Взыскателем по иску указан Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы.

