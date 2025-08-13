Рейтинг@Mail.ru
19:55 13.08.2025
Муж изменяет, дети неродные. "Идеальный" сценарий жизни Аллы Будницкой
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Человек-оркестр советского кино: муж изменял, пенсия — 16 тысяч, зато соседка — Ахеджакова, а на столе — пирожки для Мастроянни.Она играла княгинь, а жила в коммуналке. Шила платья Пугачевой, а себе не могла купить даже пальто. Ее называли "некрасивой", но она покорила Францию. Причем, без пластики. Алла Будницкая — актриса, которая научилась жарить котлеты из воздуха и воспитывать чужих детей.Ее жизнь — манифест: "Идеальных сценариев не бывает. Но если у тебя есть кастрюля и чувство юмора — ты непобедима".От губернаторских корней до звезды экрана: драматический путь Аллы БудницкойОна появилась на свет 5 июля 1937 года в семье с "непростыми" корнями. Алла Будницкая с первых дней жизни оказалась меж двух миров. Ее прадед — казанский губернатор, бабушка — жена владельца кирпичного завода. После революции семья оказалась в Загорске, а затем в московской коммуналке на улице Воровского."Мы жили в одной комнате с матерью, — вспоминала актриса. — Она шила платья для московской элиты, а я мечтала о сцене, глядя на свои веснушки в треснувшем зеркале".Когда девочке едва исполнилось 15 лет, родители развелись. "Мама плакала ночи напролет, узнав об измене отца, — рассказывала Будницкая. — Я впервые поняла, что даже самые крепкие узы могут порваться в одно мгновение".По иронии судьбы именно отец, ушедший и семьи, стал для неё образцом для подражания. "Он тайком передал мне куклу через знакомых. Когда мама увидела, как я её обнимаю, разрешила встречи. Так я научилась — ненавидеть предательство, но не людей".Комплексы, которые стали оружиемВ детстве Аллу дразнили "рыжей" и "зубастой". "Бабушка прямо говорила: "С такой внешностью тебе только Бабу-ягу играть", — вспоминала с усмешкой актриса. — Я восприняла это как вызов".В 1954-м, еще школьницей, она снялась в массовке фильма "Аттестат зрелости". "Стояла три секунды в кадре, но чувствовала себя королевой. Тогда поняла — это мое".Парадокс: именно "некрасивая" внешность позже покорила зарубежных режиссеров. "Французы обожали мои веснушки — те самые, за которые в школе дразнили крапинкой".Судьба на автобусной остановке: как случайная встреча изменила жизнь Аллы БудницкойНа третьем курсе института судьба подбросила неожиданный шанс. "Стояла на остановке, думая о проваленных экзаменах во ВГИК, — вспоминала актриса, — когда ко мне подошла незнакомая девушка". Это была Александра Ляпидевская, студентка режиссерского факультета."Педагоги до сих пор жалеют, что не взяли вас", — бросила она. Эти слова стали поворотным моментом. Будницкая рискнула — и стала студенткой легендарного института."Вы — жена предателя!"К середине 90-х Алла сыграла уже полсотни ролей. Но настоящую народную славу принесла роль в "Вокзале для двоих". "После выхода фильма мясник на рынке отказался продавать мне отбивные, — смеялась актриса. — Буквально кричал: "Из-за вас мужик в тюрьме!"". Этот курьез показал: её героини прожигали экран.Лихие 90-е поставили крест на кинематографе. "Театр киноактера опустел за неделю, — вспоминала Будницкая. — Я стояла на сцене перед тремя зрителями". Спасение пришло неожиданно — ресторан "У бабушки"."Взяла дело в свои руки: в 5 утра — на рынок, к полудню — у плиты". Бывшие коллеги по цеху стали официантами, а её борщ покорил даже Пугачеву с Киркоровым.История любви с грустным концом"На целине мы с Сашей грелись под одним одеялом, — улыбалась Алла. — Притворялись, что мы на Каннском фестивале". Александр Орлов, будущий муж, был категоричен: "В моих фильмах ты играть не будешь!". И все же она появлялась в его картинах — но только в эпизодах. "Это было больно, но я понимала: искусство важнее амбиций".К сожалению, за 65 лет брака между актерами случалось всякое. Например, Алла сама призналась, что много лет терпела измены супруга. На этом тяготы семейной жизни не закончились. В 25 лет актриса узнала, что не может иметь детей. Однако это не помешало позже приютить Дашу — дочь погибшей подруги.Неожиданный поворотСудьбоносной оказалась встреча с Лией Ахеджаковой. "Мы поселились вместе в 90-е, когда все рушилось, — рассказывала Будницкая. — Лия говорила: "Ты некрасивая? Да ты просто другая!"". Именно в этом союзе Алла обрела ту семью, о которой мечтала. Лия и Алла дружат до сих пор."Моя жизнь — доказательство, что недостатки можно превратить в козыри, — признавалась актриса. — Я играла не красавиц, а живых женщин. И в этом была моя сила". Ее история — не сказка о Золушке, а манифест о том, как превращать боль в искусство.
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Человек-оркестр советского кино: муж изменял, пенсия — 16 тысяч, зато соседка — Ахеджакова, а на столе — пирожки для Мастроянни.
Она играла княгинь, а жила в коммуналке. Шила платья Пугачевой, а себе не могла купить даже пальто. Ее называли "некрасивой", но она покорила Францию. Причем, без пластики. Алла Будницкая — актриса, которая научилась жарить котлеты из воздуха и воспитывать чужих детей.
Ее жизнь — манифест: "Идеальных сценариев не бывает. Но если у тебя есть кастрюля и чувство юмора — ты непобедима".

От губернаторских корней до звезды экрана: драматический путь Аллы Будницкой

Она появилась на свет 5 июля 1937 года в семье с "непростыми" корнями. Алла Будницкая с первых дней жизни оказалась меж двух миров. Ее прадед — казанский губернатор, бабушка — жена владельца кирпичного завода. После революции семья оказалась в Загорске, а затем в московской коммуналке на улице Воровского.
© Фото : предоставлено пресс-службой Казанской и Татарстанской митрополииКазанский Богородицкий монастырь. Фото начала XX века
Казанский Богородицкий монастырь. Фото начала XX века - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой Казанской и Татарстанской митрополии
Казанский Богородицкий монастырь. Фото начала XX века
"Мы жили в одной комнате с матерью, — вспоминала актриса. — Она шила платья для московской элиты, а я мечтала о сцене, глядя на свои веснушки в треснувшем зеркале".
Когда девочке едва исполнилось 15 лет, родители развелись. "Мама плакала ночи напролет, узнав об измене отца, — рассказывала Будницкая. — Я впервые поняла, что даже самые крепкие узы могут порваться в одно мгновение".
По иронии судьбы именно отец, ушедший и семьи, стал для неё образцом для подражания. "Он тайком передал мне куклу через знакомых. Когда мама увидела, как я её обнимаю, разрешила встречи. Так я научилась — ненавидеть предательство, но не людей".
© Фото : Pexels/George BeckerВходная дверь квартиры
Входная дверь квартиры - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© Фото : Pexels/George Becker
Входная дверь квартиры

Комплексы, которые стали оружием

В детстве Аллу дразнили "рыжей" и "зубастой". "Бабушка прямо говорила: "С такой внешностью тебе только Бабу-ягу играть", — вспоминала с усмешкой актриса. — Я восприняла это как вызов".
В 1954-м, еще школьницей, она снялась в массовке фильма "Аттестат зрелости". "Стояла три секунды в кадре, но чувствовала себя королевой. Тогда поняла — это мое".
Парадокс: именно "некрасивая" внешность позже покорила зарубежных режиссеров. "Французы обожали мои веснушки — те самые, за которые в школе дразнили крапинкой".
© Мосфильм (1954)Кадр из фильма "Аттестат зрелости"
Кадр из фильма Аттестат зрелости - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© Мосфильм (1954)
Кадр из фильма "Аттестат зрелости"

Судьба на автобусной остановке: как случайная встреча изменила жизнь Аллы Будницкой

На третьем курсе института судьба подбросила неожиданный шанс. "Стояла на остановке, думая о проваленных экзаменах во ВГИК, — вспоминала актриса, — когда ко мне подошла незнакомая девушка". Это была Александра Ляпидевская, студентка режиссерского факультета.
"Педагоги до сих пор жалеют, что не взяли вас", — бросила она. Эти слова стали поворотным моментом. Будницкая рискнула — и стала студенткой легендарного института.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗдание ВГИКа на улице Вильгельма Пика в Москве
Здание ВГИКа на улице Вильгельма Пика в Москве - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Здание ВГИКа на улице Вильгельма Пика в Москве

"Вы — жена предателя!"

К середине 90-х Алла сыграла уже полсотни ролей. Но настоящую народную славу принесла роль в "Вокзале для двоих". "После выхода фильма мясник на рынке отказался продавать мне отбивные, — смеялась актриса. — Буквально кричал: "Из-за вас мужик в тюрьме!"". Этот курьез показал: её героини прожигали экран.
Лихие 90-е поставили крест на кинематографе. "Театр киноактера опустел за неделю, — вспоминала Будницкая. — Я стояла на сцене перед тремя зрителями". Спасение пришло неожиданно — ресторан "У бабушки".
© Мосфильм (1982)Кадр из фильма "Вокзал для двоих"
Кадр из фильма Вокзал для двоих - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© Мосфильм (1982)
Кадр из фильма "Вокзал для двоих"
"Взяла дело в свои руки: в 5 утра — на рынок, к полудню — у плиты". Бывшие коллеги по цеху стали официантами, а её борщ покорил даже Пугачеву с Киркоровым.

История любви с грустным концом

"На целине мы с Сашей грелись под одним одеялом, — улыбалась Алла. — Притворялись, что мы на Каннском фестивале". Александр Орлов, будущий муж, был категоричен: "В моих фильмах ты играть не будешь!". И все же она появлялась в его картинах — но только в эпизодах. "Это было больно, но я понимала: искусство важнее амбиций".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАлександр Орлов
Александр Орлов - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Александр Орлов
К сожалению, за 65 лет брака между актерами случалось всякое. Например, Алла сама призналась, что много лет терпела измены супруга. На этом тяготы семейной жизни не закончились. В 25 лет актриса узнала, что не может иметь детей. Однако это не помешало позже приютить Дашу — дочь погибшей подруги.

Неожиданный поворот

Судьбоносной оказалась встреча с Лией Ахеджаковой. "Мы поселились вместе в 90-е, когда все рушилось, — рассказывала Будницкая. — Лия говорила: "Ты некрасивая? Да ты просто другая!"". Именно в этом союзе Алла обрела ту семью, о которой мечтала. Лия и Алла дружат до сих пор.
© МосфильмКадр из фильма "Гараж"
Кадр из фильма Гараж - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© Мосфильм
Кадр из фильма "Гараж"
"Моя жизнь — доказательство, что недостатки можно превратить в козыри, — признавалась актриса. — Я играла не красавиц, а живых женщин. И в этом была моя сила". Ее история — не сказка о Золушке, а манифест о том, как превращать боль в искусство.
 
 
 
