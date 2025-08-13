https://ria.ru/20250813/ssha-2035122698.html

Суд разрешил Трампу сократить иностранную помощь

Суд разрешил Трампу сократить иностранную помощь - РИА Новости, 13.08.2025

Суд разрешил Трампу сократить иностранную помощь

Апелляционный суд в США разрешил администрации Трампа потенциально сократить помощь зарубежным странам, следует из решения, которое есть в распоряжении РИА... РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T21:27:00+03:00

2025-08-13T21:27:00+03:00

2025-08-13T21:27:00+03:00

в мире

сша

джо байден

илон маск

дональд трамп

агентство по международному развитию сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150666/88/1506668887_0:133:2430:1500_1920x0_80_0_0_bc37faca7aeed94459403105b7b839d8.jpg

ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Апелляционный суд в США разрешил администрации Трампа потенциально сократить помощь зарубежным странам, следует из решения, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Окружной суд допустил ошибку, удовлетворив иск, поскольку у получателей грантов нет оснований для подачи иска. Они не могут подать отдельный конституционный иск, если предполагаемое нарушение и заявленные полномочия были установлены законом", - говорится в решении суда. Однако решение суда не было единогласным: за него проголосовали 2 судьи, назначенные республиканцами, против выступила судья, назначенная бывшим президентом, демократом Джо Байденом. Теперь у истцов, которыми выступают получатели зарубежных грантов и операторы, есть возможность опротестовать решение в более широком составе апелляционного суда. Ранее в научном журнале Lancet было опубликовано исследование, где отмечалось, что резкое сокращение финансирования со стороны Агентства США по международному развитию (USAID) к 2030 году может привести к более чем 14 миллионам смертей, среди них более 4,5 миллиона детей. Американский предприниматель Илон Маск, возглавлявший департамент государственной эффективности США (DOGE), 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". На следующий день он сообщил, что президент США Дональд Трамп согласен закрыть агентство. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, 3 февраля назначенный исполняющим обязанности главы USAID, 5 февраля заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена.

https://ria.ru/20250720/ssha-2030216938.html

https://ria.ru/20250613/ssha-2022571297.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, джо байден, илон маск, дональд трамп, агентство по международному развитию сша