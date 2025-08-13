https://ria.ru/20250813/ssha-2035113827.html
Президент Бразилии исключил возможность повышения пошлин на товары из США
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 авг - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва исключил возможность взаимного повышения пошлин на товары из США, заявив, что на данный момент приоритетом являются попытки переговоров. Президент США Дональд Трамп 30 июля подписал указ, которым повысил пошлины на бразильскую продукцию до 50%, но при этом ввел список из 700 исключений в стратегических секторах, таких как авиастроение, энергетика и частично сельское хозяйство. "Мы не объявляем о взаимных мерах; в данный момент мы не хотим ничего, что могло бы ухудшить наши отношения. Сейчас мы пытаемся сблизиться", - сказал Лула. Бразильский лидер сделал эти заявления, представляя план "Суверенная Бразилия", который включает в себя кредитные линии и помощь секторам, наиболее пострадавшим от американских пошлин. Ранее сообщалось, что Бразилия запустила процедуру разрешения споров в рамках Всемирной торговой организации, запросив консультации с США по вопросу введенных пошлин.
