Рейтинг@Mail.ru
Президент Бразилии исключил возможность повышения пошлин на товары из США - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:16 13.08.2025 (обновлено: 20:17 13.08.2025)
https://ria.ru/20250813/ssha-2035113827.html
Президент Бразилии исключил возможность повышения пошлин на товары из США
Президент Бразилии исключил возможность повышения пошлин на товары из США - РИА Новости, 13.08.2025
Президент Бразилии исключил возможность повышения пошлин на товары из США
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва исключил возможность взаимного повышения пошлин на товары из США, заявив, что на данный момент приоритетом являются РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T20:16:00+03:00
2025-08-13T20:17:00+03:00
в мире
сша
бразилия
луис инасиу лула да силва
дональд трамп
всемирная торговая организация (вто)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/02/1820992626_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_3d1d2615ef0d390664054b2bac939932.jpg
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 авг - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва исключил возможность взаимного повышения пошлин на товары из США, заявив, что на данный момент приоритетом являются попытки переговоров. Президент США Дональд Трамп 30 июля подписал указ, которым повысил пошлины на бразильскую продукцию до 50%, но при этом ввел список из 700 исключений в стратегических секторах, таких как авиастроение, энергетика и частично сельское хозяйство. "Мы не объявляем о взаимных мерах; в данный момент мы не хотим ничего, что могло бы ухудшить наши отношения. Сейчас мы пытаемся сблизиться", - сказал Лула. Бразильский лидер сделал эти заявления, представляя план "Суверенная Бразилия", который включает в себя кредитные линии и помощь секторам, наиболее пострадавшим от американских пошлин. Ранее сообщалось, что Бразилия запустила процедуру разрешения споров в рамках Всемирной торговой организации, запросив консультации с США по вопросу введенных пошлин.
https://ria.ru/20250708/briks-2028025330.html
сша
бразилия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/02/1820992626_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_720c142bac44e6e50ac191312dd5b4e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, бразилия, луис инасиу лула да силва, дональд трамп, всемирная торговая организация (вто)
В мире, США, Бразилия, Луис Инасиу Лула да Силва, Дональд Трамп, Всемирная торговая организация (ВТО)
Президент Бразилии исключил возможность повышения пошлин на товары из США

Да Силва исключил возможность взаимного повышения пошлин на товары из США

© AP Photo / Andre PennerПрезидент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва
Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© AP Photo / Andre Penner
Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 авг - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва исключил возможность взаимного повышения пошлин на товары из США, заявив, что на данный момент приоритетом являются попытки переговоров.
Президент США Дональд Трамп 30 июля подписал указ, которым повысил пошлины на бразильскую продукцию до 50%, но при этом ввел список из 700 исключений в стратегических секторах, таких как авиастроение, энергетика и частично сельское хозяйство.
"Мы не объявляем о взаимных мерах; в данный момент мы не хотим ничего, что могло бы ухудшить наши отношения. Сейчас мы пытаемся сблизиться", - сказал Лула.
Бразильский лидер сделал эти заявления, представляя план "Суверенная Бразилия", который включает в себя кредитные линии и помощь секторам, наиболее пострадавшим от американских пошлин.
Ранее сообщалось, что Бразилия запустила процедуру разрешения споров в рамках Всемирной торговой организации, запросив консультации с США по вопросу введенных пошлин.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Президент Бразилии осудил критику Трампа в адрес БРИКС
8 июля, 21:15
 
В миреСШАБразилияЛуис Инасиу Лула да СилваДональд ТрампВсемирная торговая организация (ВТО)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала