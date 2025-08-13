Американские экологи подали в суд на администрацию Трампа
Hill: экологи подали в суд на администрацию Трампа за манипулирование данными
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Американские экологи подали в суд на администрацию президента США Дональда Трампа за манипулирование информацией при подготовке министерством энергетики и Агентством по охране окружающей среды (EPA) доклада об изменении климата, сообщает газета Hill.
"В своем иске организации (экологов - ред.) заявили, что министерство и агентство "пытались создать обоснования, чтобы отвергнуть" научный консенсус по вопросу изменения климата", - пишет издание.
Согласно тексту иска, который приводит Hill, истцы обвиняют правительство в том, что готовившая доклад группа была сформирована руководством минэнерго втайне, из числа скептически настроенных к вопросу изменения климата лиц, чтобы оспорить доклад EPA 2009 года об угрозе парниковых газов для человечества.
В начале августа глава EPA Ли Зелдин сообщил, что программа агентства, принятая экс-президентом США Джо Байденом и направленная на расширение доступа к солнечной энергии для малоимущих граждан, прекращена.
Как передает агентство Блумберг, в первой половине 2025 года американские компании отменили, сократили или закрыли инвестиции в проекты чистой энергетики на сумму более 22 миллиардов долларов. Это произошло после того, как Трамп отменил налоговые льготы, введенные при администрации Байдена для поддержки развития зеленой энергетики.