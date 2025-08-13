Рейтинг@Mail.ru
Американские экологи подали в суд на администрацию Трампа - РИА Новости, 13.08.2025
20:00 13.08.2025
Американские экологи подали в суд на администрацию Трампа
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Американские экологи подали в суд на администрацию президента США Дональда Трампа за манипулирование информацией при подготовке министерством энергетики и Агентством по охране окружающей среды (EPA) доклада об изменении климата, сообщает газета Hill. "В своем иске организации (экологов - ред.) заявили, что министерство и агентство "пытались создать обоснования, чтобы отвергнуть" научный консенсус по вопросу изменения климата", - пишет издание. Согласно тексту иска, который приводит Hill, истцы обвиняют правительство в том, что готовившая доклад группа была сформирована руководством минэнерго втайне, из числа скептически настроенных к вопросу изменения климата лиц, чтобы оспорить доклад EPA 2009 года об угрозе парниковых газов для человечества. В начале августа глава EPA Ли Зелдин сообщил, что программа агентства, принятая экс-президентом США Джо Байденом и направленная на расширение доступа к солнечной энергии для малоимущих граждан, прекращена. Как передает агентство Блумберг, в первой половине 2025 года американские компании отменили, сократили или закрыли инвестиции в проекты чистой энергетики на сумму более 22 миллиардов долларов. Это произошло после того, как Трамп отменил налоговые льготы, введенные при администрации Байдена для поддержки развития зеленой энергетики.
сша
в мире, сша, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги США на фоне Капитолия
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги США на фоне Капитолия. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Американские экологи подали в суд на администрацию президента США Дональда Трампа за манипулирование информацией при подготовке министерством энергетики и Агентством по охране окружающей среды (EPA) доклада об изменении климата, сообщает газета Hill.
"В своем иске организации (экологов - ред.) заявили, что министерство и агентство "пытались создать обоснования, чтобы отвергнуть" научный консенсус по вопросу изменения климата", - пишет издание.
Согласно тексту иска, который приводит Hill, истцы обвиняют правительство в том, что готовившая доклад группа была сформирована руководством минэнерго втайне, из числа скептически настроенных к вопросу изменения климата лиц, чтобы оспорить доклад EPA 2009 года об угрозе парниковых газов для человечества.
В начале августа глава EPA Ли Зелдин сообщил, что программа агентства, принятая экс-президентом США Джо Байденом и направленная на расширение доступа к солнечной энергии для малоимущих граждан, прекращена.
Как передает агентство Блумберг, в первой половине 2025 года американские компании отменили, сократили или закрыли инвестиции в проекты чистой энергетики на сумму более 22 миллиардов долларов. Это произошло после того, как Трамп отменил налоговые льготы, введенные при администрации Байдена для поддержки развития зеленой энергетики.
В США из-за вреда экологии могут закрыть центр содержания мигрантов
