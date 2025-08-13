Ведущие мировые фармкомпании объявили о расширении в США, пишет WSJ

https://ria.ru/20250813/ssha-2035101840.html

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Ведущие компании мирового фармацевтического сектора объявляют об инвестициях в расширение своих производственных мощностей в США во избежание давления американских импортных пошлин на отрасль, передает газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление представителя фармсектора. "Агрессивная торговая позиция администрации Трампа стимулирует другие отрасли промышленности увеличить инвестиции в американское производство... Производители лекарств также наметили планы по увеличению инвестиций в производство в США после того, как администрация Трампа приготовилась ввести пошлины на импорт лекарств", - отмечает издание. Так, например, в среду дочерняя компания китайской Haier Smart Home - ведущий в США производитель промышленного оборудования GE Appliances - объявила о том, что направит инвестиции в объеме 3 миллиардов долларов на расширение производственных мощностей в Штатах. "Я думаю, с введением пошлин стало очевидно, что строительство в США сейчас - это хорошо", - приводит газета заявление генерального директора GE Appliances Кевина Нолана (Kevin Nolan). Что касается отдельно фармсектора, то одни из крупнейших в мире по капитализации компании отрасли объявляли ранее об инвестициях в США. Так, в конце прошлого месяца британо-шведская фармкомпания AstraZeneca сообщила о планах инвестировать 50 миллиардов долларов к 2030 году на развитие производственных мощностей компании и научно-исследовательских центров США. Еще в апреле швейцарская Roche объявила об инвестициях в размере 50 миллиардов долларов в США в течение следующих пяти лет. Средства компания направит на строительство современных объектов для исследований и разработок, новых и расширенных производственных мощностей в штатах Индиане, Пенсильвании, Массачусетсе и Калифорнии, а также размещение дополнительных объектов. Другая фармкомпания из Швейцарии - Novartis также планирует вложить 23 миллиарда долларов в свои американские предприятия в течение следующих пяти лет. Еще одна швейцарская фирма Clariant, из отрасли химической промышленности, ранее приняла решение перенести часть производства в принадлежащий ей завод во Флориде. Помимо этого, об инвестициях в осуществление научно-исследовательской деятельности и производства в Штатах объявила и французская Sanofi. Фармпроизводитель планирует направить не менее 20 миллиардов долларов до 2030 года.

