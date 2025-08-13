Рейтинг@Mail.ru
16:01 13.08.2025
Производство оружия для Израиля могут перенести из ФРГ в США
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Немецкая оборонная компания Renk Group AG рассматривает возможность переноса производства оружия для Израиля в США в связи с решением властей ФРГ о приостановке поставок вооружения Израилю, передает агентство Блумберг со ссылкой на главу фирмы Александра Загеля. На прошлой неделе канцлер Германии Фридрих Мерц объявил, что правительство Германии до дальнейшего уведомления не будет выдавать разрешения на экспорт продукции военного назначения Израилю, которая может быть использована в секторе Газа. Советник канцелярии израильского премьера Дмитрий Гендельман заявил, что Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в пятницу заявил о разочаровании решением Германии. "Немецкая оборонная компания Renk Group AG сообщила, что она может перенести производство, нацеленное на Израиль, на американский завод в качестве ответа на решение канцлера Фридриха Мерца на приостановку поставок ряда вооружений этой стране", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на Загеля. Как отметил глава компании, руководство "начало разрабатывать план Б", потому что фирма связана с Израилем долгосрочными контрактами. Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль намерен установить контроль над всей территорией сектора Газа для того, чтобы обеспечить периметр безопасности и впоследствии передать полуэксклав под контроль нового "гражданского правительства". Нетаньяху добавил, что в то же время Израиль не планирует удерживать контроль над сектором Газа, целью операции является установление "периметра безопасности".
в мире, израиль, германия, сша, фридрих мерц, биньямин нетаньяху, обострение конфликта между таиландом и камбоджей
В мире, Израиль, Германия, США, Фридрих Мерц, Биньямин Нетаньяху, Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные во время наземной операции в секторе Газа
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Немецкая оборонная компания Renk Group AG рассматривает возможность переноса производства оружия для Израиля в США в связи с решением властей ФРГ о приостановке поставок вооружения Израилю, передает агентство Блумберг со ссылкой на главу фирмы Александра Загеля.
На прошлой неделе канцлер Германии Фридрих Мерц объявил, что правительство Германии до дальнейшего уведомления не будет выдавать разрешения на экспорт продукции военного назначения Израилю, которая может быть использована в секторе Газа. Советник канцелярии израильского премьера Дмитрий Гендельман заявил, что Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в пятницу заявил о разочаровании решением Германии.
"Немецкая оборонная компания Renk Group AG сообщила, что она может перенести производство, нацеленное на Израиль, на американский завод в качестве ответа на решение канцлера Фридриха Мерца на приостановку поставок ряда вооружений этой стране", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на Загеля.
Как отметил глава компании, руководство "начало разрабатывать план Б", потому что фирма связана с Израилем долгосрочными контрактами.
Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль намерен установить контроль над всей территорией сектора Газа для того, чтобы обеспечить периметр безопасности и впоследствии передать полуэксклав под контроль нового "гражданского правительства". Нетаньяху добавил, что в то же время Израиль не планирует удерживать контроль над сектором Газа, целью операции является установление "периметра безопасности".
Разрушенный в результате авиаударов дом - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
ЦАХАЛ ликвидировала главу контртеррористического подразделения ХАМАС
25 июля, 13:24
 
В миреИзраильГерманияСШАФридрих МерцБиньямин НетаньяхуОбострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
 
 
