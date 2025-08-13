Рейтинг@Mail.ru
Кремниевая долина ищет стартапы для получения умного потомства, пишет WSJ - РИА Новости, 13.08.2025
15:49 13.08.2025
Кремниевая долина ищет стартапы для получения умного потомства, пишет WSJ
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Представители Кремниевой долины в целях получения умного потомства обращаются к услугам американских стартапов, которые позволяют сделать прогноз об уровне интеллекта эмбриона, пишет газета Wall Street Journal. Как пишет издание, в Кремниевой долине растет интерес к появлению более умных детей. В частности, американские стартапы предлагают услуги по прогнозу коэффициента интеллекта на основе генетических тестов для того, чтобы помочь людям выбрать эмбрион для экстракорпорального оплодотворения. "Родители здесь (в Кремниевой долине - ред.) платят до 50 тысяч долларов за новые услуги генетического тестирования, которые включают обещания проверить уровень интеллекта эмбрионов", - говорится в материале издания. Соучредитель компании Genomic Prediction, которая одна из первых на рынке предложила услуги генетического тестирования эмбрионов, Стивен Сюй заявил о существовании "целой экосистемы", состоящей из людей, которые "одержимы интеллектом" и "действительно хотят знать показатели IQ, чтобы использовать их в качестве одного из критериев выбора эмбриона". Кроме того, газета пишет о спросе на услуги специалистов по сватовству, которые знакомят руководителей технологических компаний с очень умными партнерами, в том числе в целях получения потомства с высоким интеллектом.
Кремниевая долина ищет стартапы для получения умного потомства, пишет WSJ

WSJ: Кремниевая долина ищет американские стартапы для получения умного потомства

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Представители Кремниевой долины в целях получения умного потомства обращаются к услугам американских стартапов, которые позволяют сделать прогноз об уровне интеллекта эмбриона, пишет газета Wall Street Journal.
Как пишет издание, в Кремниевой долине растет интерес к появлению более умных детей. В частности, американские стартапы предлагают услуги по прогнозу коэффициента интеллекта на основе генетических тестов для того, чтобы помочь людям выбрать эмбрион для экстракорпорального оплодотворения.
"Родители здесь (в Кремниевой долине - ред.) платят до 50 тысяч долларов за новые услуги генетического тестирования, которые включают обещания проверить уровень интеллекта эмбрионов", - говорится в материале издания.
Соучредитель компании Genomic Prediction, которая одна из первых на рынке предложила услуги генетического тестирования эмбрионов, Стивен Сюй заявил о существовании "целой экосистемы", состоящей из людей, которые "одержимы интеллектом" и "действительно хотят знать показатели IQ, чтобы использовать их в качестве одного из критериев выбора эмбриона".
Кроме того, газета пишет о спросе на услуги специалистов по сватовству, которые знакомят руководителей технологических компаний с очень умными партнерами, в том числе в целях получения потомства с высоким интеллектом.
