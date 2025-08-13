https://ria.ru/20250813/ssha-2035036394.html
США впервые за почти 50 лет вывели на орбиту навигационный спутник
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Космические силы США впервые почти за 50 лет вывели на орбиту экспериментальный навигационный спутник, который может повлиять на будущие военные GPS-программы, сообщает портал Defense One. "Ракета Vulcan компании United Launch Alliance во вторник вывела на орбиту спутник Navigation Technology Satellite‑3 с мыса Канаверал, штат Флорида", - говорится в сообщении. По данным портала, NTS-3 будет испытывать защиту от подмены сигнала, фазированную антенну для устойчивой связи в условиях глушения, а также автономную работу без постоянного управления с Земли. Аппарат также способен перепрограммироваться прямо на орбите. Это первый запуск в рамках второй фазы программы национальной безопасности США с использованием ракеты Vulcan, добавляет Defense One. В июле портал Next Spaceflight сообщил, что NTS‑3 должен был лететь как часть секретной миссии USSF‑106, где аппарат с возможностью изменения сигнала на орбите заявлялся как ключевой элемент полезной нагрузки. Запуск планировался с того же мыса Канаверал и с участием ракеты Vulcan VC4S.
