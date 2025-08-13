Рейтинг@Mail.ru
США впервые за почти 50 лет вывели на орбиту навигационный спутник
15:37 13.08.2025
США впервые за почти 50 лет вывели на орбиту навигационный спутник
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Космические силы США впервые почти за 50 лет вывели на орбиту экспериментальный навигационный спутник, который может повлиять на будущие военные GPS-программы, сообщает портал Defense One. "Ракета Vulcan компании United Launch Alliance во вторник вывела на орбиту спутник Navigation Technology Satellite‑3 с мыса Канаверал, штат Флорида", - говорится в сообщении. По данным портала, NTS-3 будет испытывать защиту от подмены сигнала, фазированную антенну для устойчивой связи в условиях глушения, а также автономную работу без постоянного управления с Земли. Аппарат также способен перепрограммироваться прямо на орбите. Это первый запуск в рамках второй фазы программы национальной безопасности США с использованием ракеты Vulcan, добавляет Defense One. В июле портал Next Spaceflight сообщил, что NTS‑3 должен был лететь как часть секретной миссии USSF‑106, где аппарат с возможностью изменения сигнала на орбите заявлялся как ключевой элемент полезной нагрузки. Запуск планировался с того же мыса Канаверал и с участием ракеты Vulcan VC4S.
Американский флаг. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Космические силы США впервые почти за 50 лет вывели на орбиту экспериментальный навигационный спутник, который может повлиять на будущие военные GPS-программы, сообщает портал Defense One.
"Ракета Vulcan компании United Launch Alliance во вторник вывела на орбиту спутник Navigation Technology Satellite‑3 с мыса Канаверал, штат Флорида", - говорится в сообщении.
По данным портала, NTS-3 будет испытывать защиту от подмены сигнала, фазированную антенну для устойчивой связи в условиях глушения, а также автономную работу без постоянного управления с Земли. Аппарат также способен перепрограммироваться прямо на орбите.
Это первый запуск в рамках второй фазы программы национальной безопасности США с использованием ракеты Vulcan, добавляет Defense One.
В июле портал Next Spaceflight сообщил, что NTS‑3 должен был лететь как часть секретной миссии USSF‑106, где аппарат с возможностью изменения сигнала на орбите заявлялся как ключевой элемент полезной нагрузки. Запуск планировался с того же мыса Канаверал и с участием ракеты Vulcan VC4S.
Вид на Землю с Луны - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
В НАСА подтвердили планы строительства ядерного реактора на Луне
5 августа, 20:04
 
