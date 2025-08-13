Рейтинг@Mail.ru
США тайно внедряли датчики слежения в чипы Nvidia, пишут СМИ - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:24 13.08.2025
https://ria.ru/20250813/ssha-2034995850.html
США тайно внедряли датчики слежения в чипы Nvidia, пишут СМИ
США тайно внедряли датчики слежения в чипы Nvidia, пишут СМИ - РИА Новости, 13.08.2025
США тайно внедряли датчики слежения в чипы Nvidia, пишут СМИ
Американские власти тайно использовали датчики слежения, чтобы выявить возможные нелегальные поставки чипов с искусственным интеллектом (ИИ) в Китай, в том... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T13:24:00+03:00
2025-08-13T13:24:00+03:00
в мире
китай
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003363798_0:117:3071:1844_1920x0_80_0_0_131e235000dcd45babfeffffff1cc73d.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Американские власти тайно использовали датчики слежения, чтобы выявить возможные нелегальные поставки чипов с искусственным интеллектом (ИИ) в Китай, в том числе чипов компании Nvidia, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. Во вторник агентство Блумберг со ссылкой на источники передавало, что власти Китая предостерегли местные предприятия от использования чипов Nvidia H20. Особо строгое указание давалось относительно того, чтобы чипы не были использованы государственными или частными предприятиями в любых делах, связанных с государством или "национальной безопасностью". "Власти США тайно разместили приборы по отслеживанию местоположения в конкретных товарных партиях продвинутых чипов, которые, как они считают, находятся в высокой зоне риска нелегальной транспортировки в Китай", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией. По словам собеседников Рейтер, речь идет о партиях ИИ-чипов Nvidia и AMD. Они также отмечают, что использование трекеров позволит отследить тех, кто получает прибыль от этих нелегальных поставок. В конце июля газета Financial Times со ссылкой на источники утверждала, что продвинутые процессоры с ИИ американской компании Nvidia после усиления контроля США над экспортом чипов в КНР все равно попадают на китайский рынок - за три месяца в Китай контрабандой провезли чипы на сумму минимум 1 миллиард долларов.
https://ria.ru/20250131/deepseek-1996520921.html
https://ria.ru/20250810/kitaj-2034402617.html
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003363798_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_ba49c75fd1c066defdfe55cc6e1278f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сша
В мире, Китай, США
США тайно внедряли датчики слежения в чипы Nvidia, пишут СМИ

Reuters: США с помощью датчиков тайно отслеживали поставки чипов Nvidia в Китай

© AP Photo / Virginia MayoФлаги США и ЕС
Флаги США и ЕС - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги США и ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Американские власти тайно использовали датчики слежения, чтобы выявить возможные нелегальные поставки чипов с искусственным интеллектом (ИИ) в Китай, в том числе чипов компании Nvidia, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Во вторник агентство Блумберг со ссылкой на источники передавало, что власти Китая предостерегли местные предприятия от использования чипов Nvidia H20. Особо строгое указание давалось относительно того, чтобы чипы не были использованы государственными или частными предприятиями в любых делах, связанных с государством или "национальной безопасностью".
Логотипы DeepSeek и Nvidia - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
СМИ: США расследуют возможную покупку DeepSeek чипов Nvidia в Сингапуре
31 января, 04:58
"Власти США тайно разместили приборы по отслеживанию местоположения в конкретных товарных партиях продвинутых чипов, которые, как они считают, находятся в высокой зоне риска нелегальной транспортировки в Китай", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.
По словам собеседников Рейтер, речь идет о партиях ИИ-чипов Nvidia и AMD. Они также отмечают, что использование трекеров позволит отследить тех, кто получает прибыль от этих нелегальных поставок.
В конце июля газета Financial Times со ссылкой на источники утверждала, что продвинутые процессоры с ИИ американской компании Nvidia после усиления контроля США над экспортом чипов в КНР все равно попадают на китайский рынок - за три месяца в Китай контрабандой провезли чипы на сумму минимум 1 миллиард долларов.
Флаг Китайской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
Китай хочет ослабить контроль США над чипами HBM, пишут СМИ
10 августа, 08:32
 
В миреКитайСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала