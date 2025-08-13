США тайно внедряли датчики слежения в чипы Nvidia, пишут СМИ
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Американские власти тайно использовали датчики слежения, чтобы выявить возможные нелегальные поставки чипов с искусственным интеллектом (ИИ) в Китай, в том числе чипов компании Nvidia, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Во вторник агентство Блумберг со ссылкой на источники передавало, что власти Китая предостерегли местные предприятия от использования чипов Nvidia H20. Особо строгое указание давалось относительно того, чтобы чипы не были использованы государственными или частными предприятиями в любых делах, связанных с государством или "национальной безопасностью".
"Власти США тайно разместили приборы по отслеживанию местоположения в конкретных товарных партиях продвинутых чипов, которые, как они считают, находятся в высокой зоне риска нелегальной транспортировки в Китай", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.
По словам собеседников Рейтер, речь идет о партиях ИИ-чипов Nvidia и AMD. Они также отмечают, что использование трекеров позволит отследить тех, кто получает прибыль от этих нелегальных поставок.
В конце июля газета Financial Times со ссылкой на источники утверждала, что продвинутые процессоры с ИИ американской компании Nvidia после усиления контроля США над экспортом чипов в КНР все равно попадают на китайский рынок - за три месяца в Китай контрабандой провезли чипы на сумму минимум 1 миллиард долларов.
