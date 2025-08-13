Рейтинг@Mail.ru
СМИ: чиновники США обрадовались согласию Путина приехать на Аляску
03:36 13.08.2025 (обновлено: 11:34 13.08.2025)
СМИ: чиновники США обрадовались согласию Путина приехать на Аляску
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Американские чиновники обрадовались и удивились согласию президента России Владимира Путина приехать на территорию США для встречи с президентом страны Дональдом Трампом, сообщает телеканал CNN. "Американские чиновники были обрадованы и несколько удивлены, когда российский президент согласился на встречу (с Трампом. — Прим. ред.) на территории США", — говорится в сообщении. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Американские чиновники обрадовались и удивились согласию президента России Владимира Путина приехать на территорию США для встречи с президентом страны Дональдом Трампом, сообщает телеканал CNN.
"Американские чиновники были обрадованы и несколько удивлены, когда российский президент согласился на встречу (с Трампом. — Прим. ред.) на территории США", — говорится в сообщении.
Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже.
СМИ назвали место встречи Путина и Трампа
