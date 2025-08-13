https://ria.ru/20250813/ssha-2034916258.html

СМИ: чиновники США обрадовались согласию Путина приехать на Аляску

СМИ: чиновники США обрадовались согласию Путина приехать на Аляску - РИА Новости, 13.08.2025

СМИ: чиновники США обрадовались согласию Путина приехать на Аляску

Американские чиновники обрадовались и удивились согласию президента России Владимира Путина приехать на территорию США для встречи с президентом страны... РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T03:36:00+03:00

2025-08-13T03:36:00+03:00

2025-08-13T11:34:00+03:00

в мире

россия

сша

аляска

дональд трамп

владимир путин

встреча путина и трампа на аляске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969966241_0:84:3086:1820_1920x0_80_0_0_faad885677221c20053be1a879e99e9c.jpg

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Американские чиновники обрадовались и удивились согласию президента России Владимира Путина приехать на территорию США для встречи с президентом страны Дональдом Трампом, сообщает телеканал CNN. "Американские чиновники были обрадованы и несколько удивлены, когда российский президент согласился на встречу (с Трампом. — Прим. ред.) на территории США", — говорится в сообщении. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже.

https://ria.ru/20250813/vstrecha-2034912149.html

россия

сша

аляска

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, аляска, дональд трамп, владимир путин, встреча путина и трампа на аляске