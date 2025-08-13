https://ria.ru/20250813/ssha-2034916258.html
СМИ: чиновники США обрадовались согласию Путина приехать на Аляску
СМИ: чиновники США обрадовались согласию Путина приехать на Аляску - РИА Новости, 13.08.2025
СМИ: чиновники США обрадовались согласию Путина приехать на Аляску
Американские чиновники обрадовались и удивились согласию президента России Владимира Путина приехать на территорию США для встречи с президентом страны... РИА Новости, 13.08.2025
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Американские чиновники обрадовались и удивились согласию президента России Владимира Путина приехать на территорию США для встречи с президентом страны Дональдом Трампом, сообщает телеканал CNN. "Американские чиновники были обрадованы и несколько удивлены, когда российский президент согласился на встречу (с Трампом. — Прим. ред.) на территории США", — говорится в сообщении. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже.
СМИ: чиновники США обрадовались согласию Путина приехать на Аляску
