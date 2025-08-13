США готовы продолжить переговоры с Россией по устранению раздражителей
Посольство США заявило о готовности продолжить переговоры по раздражителям
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. США готовы продолжить переговоры с Россией по устранению раздражителей, заявили в американском посольстве.
"США рассматривают канал по устранению "раздражающих факторов" как конструктивную площадку для постоянных переговоров о стабилизации работы наших дипломатических представительств. Наши переговоры с российскими коллегами были сосредоточены на восстановлении функциональности дипломатических представительств в Москве и Вашингтоне, а не на более широкой нормализации/улучшении наших отношений. Мы рассчитываем продолжить эти переговоры в будущем, в удобное для обеих сторон время", - заявили "Известиям" в дипмиссии.
Новый раунд консультаций России и США по "раздражителям" может пройти до конца лета, Москве не хотелось бы, чтобы пауза между раундами затягивалась, заявил ранее РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
США и Россия в Стамбуле в апреле завершили второй раунд переговоров о взаимном восстановлении полноценной работы дипломатических представительств. В МИД РФ по итогам консультаций отметили, что делегации обменялись нотами, закрепляющими достигнутую договоренность о взаимных обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию российских и американских дипмиссий, а также проведению взносов России в бюджеты ООН и других международных организаций.