16:03 13.08.2025
Мастер-класс по нейросетям завершил курс SputnikPro для алжирской газеты
Мастер-класс по нейросетям завершил курс SputnikPro для алжирской газеты
Мастер-класс по нейросетям завершил курс SputnikPro для алжирской газеты
Глава Sputnik Afrique Виктория Буданова рассказала журналистам газеты Jeune Indépendant о трендах в использовании инструментов искусственного интеллекта в медиа
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Глава Sputnik Afrique Виктория Буданова рассказала журналистам газеты Jeune Indépendant о трендах в использовании инструментов искусственного интеллекта в медиа и продемонстрировала практические примеры из редакционной работы Sputnik."Мы внимательно следим за новыми технологиями и внедряем их в работу, что позволяет нам быть более оперативными и креативными. ИИ делает журналистику еще более увлекательной", — отметила Виктория Буданова.Этот курс SputnikPro стал уже вторым в Алжире за время существования проекта. В 2023 году трехдневный практический модуль прошел в очном формате для мультимедиа-команды Информационного агентства Алжира (APS).SputnikPro — международный просветительский проект в области медиа, инициированный международным агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов от лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства. C 2018 года встречи в очном формате прошли в 24 странах и более чем в 80 странах в онлайн-режиме. Число участников SputnikPro превышает 12 700 человек.
sputnik, алжир (город)
Sputnik, Алжир (город)

Мастер-класс по нейросетям завершил курс SputnikPro для алжирской газеты

© РИА Новости / Мария ДевахинаУчастники мастер-класса SputnikPro для газеты Le Jeune Indépendant
Участники мастер-класса SputnikPro для газеты Le Jeune Indépendant - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Участники мастер-класса SputnikPro для газеты Le Jeune Indépendant
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Глава Sputnik Afrique Виктория Буданова рассказала журналистам газеты Jeune Indépendant о трендах в использовании инструментов искусственного интеллекта в медиа и продемонстрировала практические примеры из редакционной работы Sputnik.
© РИА Новости / Мария ДевахинаГлава Sputnik Afrique Виктория Буданова
Глава Sputnik Afrique Виктория Буданова - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Глава Sputnik Afrique Виктория Буданова
"Мы внимательно следим за новыми технологиями и внедряем их в работу, что позволяет нам быть более оперативными и креативными. ИИ делает журналистику еще более увлекательной", — отметила Виктория Буданова.

Этот курс SputnikPro стал уже вторым в Алжире за время существования проекта. В 2023 году трехдневный практический модуль прошел в очном формате для мультимедиа-команды Информационного агентства Алжира (APS).
© Фото : Le Jeune IndépendantЖурналисты газеты Le Jeune Indépendant, принимавшие участие в просветительском курсе SputnikPro
Журналисты газеты Le Jeune Indépendant, принимавшие участие в просветительском курсе SputnikPro - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© Фото : Le Jeune Indépendant
Журналисты газеты Le Jeune Indépendant, принимавшие участие в просветительском курсе SputnikPro
SputnikPro — международный просветительский проект в области медиа, инициированный международным агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов от лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства. C 2018 года встречи в очном формате прошли в 24 странах и более чем в 80 странах в онлайн-режиме. Число участников SputnikPro превышает 12 700 человек.
Sputnik и Ливийское медиаагентство подписали меморандум о взаимопонимании
5 августа, 15:34
Заголовок открываемого материала