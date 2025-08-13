https://ria.ru/20250813/sputnik-2035042410.html
Мастер-класс по нейросетям завершил курс SputnikPro для алжирской газеты
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Глава Sputnik Afrique Виктория Буданова рассказала журналистам газеты Jeune Indépendant о трендах в использовании инструментов искусственного интеллекта в медиа и продемонстрировала практические примеры из редакционной работы Sputnik."Мы внимательно следим за новыми технологиями и внедряем их в работу, что позволяет нам быть более оперативными и креативными. ИИ делает журналистику еще более увлекательной", — отметила Виктория Буданова.Этот курс SputnikPro стал уже вторым в Алжире за время существования проекта. В 2023 году трехдневный практический модуль прошел в очном формате для мультимедиа-команды Информационного агентства Алжира (APS).SputnikPro — международный просветительский проект в области медиа, инициированный международным агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов от лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства. C 2018 года встречи в очном формате прошли в 24 странах и более чем в 80 странах в онлайн-режиме. Число участников SputnikPro превышает 12 700 человек.
