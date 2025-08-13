Российские расчеты БПЛА сорвали ротацию ВСУ под Северском
Расчеты БПЛА "Южной" группировки уничтожили группу ВСУ под Северском в Донбассе
ЛУГАНСК, 13 авг – РИА Новости. Расчеты БПЛА 3-й общевойсковой армии "Южной" группировки войск уничтожили группу ВСУ, тем самым сорвав их ротацию под Северском в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки.
"Специалистами БПЛА 85-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии "Южной" группировки войск было замечено передвижение вражеской ББМ MaxxPro. Точным попаданием ударного БПЛА бронетранспортер украинского производства был выведен из строя", - сообщили в пресс-центре группировки.
Целью эвакуации пехоты, находившейся в бронемашине, к месту её поражения выдвинулся пикап ВСУ, который также был уничтожен расчетом БПЛА 346-й отдельной бригады специального назначения "Южной" группировки войск.
"Лишившись возможности эвакуироваться на транспорте, выживший десант уничтоженного бронетранспортера предпринял попытку пешей эвакуации, однако также был замечен и поражен специалистами БПЛА подразделения специального назначения", - дополнили в пресс-центре.
Город Северск, за который идут бои в Донбассе, расположен в 15 километрах от Лисичанска, в 30 километрах от Артемовска, в 25 километрах от подконтрольного Киеву Славянска. Город имеет стратегическое значение, открывая дорогу на Лиман и Славянск, который является центром крупнейшей подконтрольной Киеву агломерации в Донбассе.
