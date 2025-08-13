https://ria.ru/20250813/spetsoperatsiya-2035095260.html

Спецоперация, 13 августа: ВС России освободили Суворово и Никаноровку в ДНР

Спецоперация, 13 августа: ВС России освободили Суворово и Никаноровку в ДНР

МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Вооруженные силы РФ освободили населенные пункты Суворово и Никаноровка в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ в среду. Всего за минувшие сутки на разных направлениях СВО ВСУ потеряли около 1375 военнослужащих, говорится в сводке российского военного ведомства. Переговоры по Украине Канцлер Германии Фридрих Мерц организует в среду онлайн-встречу по украинскому вопросу, где попытается добиться согласования позиции Запада в преддверии предстоящих переговоров президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске. Руководители европейских государств собираются в Берлине на экстренную встречу с участием Владимира Зеленского перед саммитом РФ-США на Аляске, поскольку понимают, что проиграли в конфликте на Украине, и пытаются хоть как-то обеспечить себе место за столом переговоров, высказал мнение в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. Европа пытается протолкнуть Владимира Зеленского на встречу лидеров России и США на Аляске, но ему там нечего делать, от него ничего не зависит, считает экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Президент США Дональд Трамп на фоне планируемого саммита с РФ, который пройдет в пятницу на Аляске, где может обсуждаться Украина, заявил, что вскоре поговорит с лидерами Европы, он назвал их "прекрасными людьми", которые хотят сделки. При этом на Украине опасаются, что Трамп на встрече с Путиным может "продать" Киев, считает издание Politico. Сам факт проведения встречи лидеров России и США, независимо от её последствий, уже является достижением, заявил РИА Новости посол, доктор по теории международных отношений, экс-глава миссии наблюдателей ОБСЕ в России, член общественного совета Венгерской академии наук Дьёрдь Варга. Киев не думает о мире, рассматривает любые переговоры как способ затягивания боевых действий и удержания власти, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев. Он добавил, что Москва не получила от Киева формального ответа на предложение о создании трех рабочих групп. Фадеев подчеркнул, что Встреча Европы и Киева по Украине является политически и практически ничтожным действием, Евросоюз фактически саботирует мирные усилия США и РФ. ВСУ несут потери Операторы БПЛА "Южной" группировки российских войск уничтожили несколько отделений пехоты и пункт управления дронов ВСУ в ДНР, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. Также, как сообщает военное ведомство, артиллеристы "Южной" группировки войск уничтожили пункт управления БПЛА и пункт временной дислокации ВСУ в районе населенного пункта Бересток на константиновском направлении в ДНР. В 95-й бригаде ВСУ снизился боевой дух, военные отказываются выдвигаться на передовые позиции, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Украинские военные жалуются на культуру командования ВСУ из-за приказов о проведении операций, изначально не имеющих шансов на успех и приводящих к неоправданному числу жертв среди личного состава, пишет газета Wall Street Journal, побеседовавшая с рядом украинских офицеров и солдат. Преступления Киева Мирная жительница погибла в результате атаки украинских войск на центр Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. ВСУ в преддверии саммита России и США на Аляске перебрасывают резервы на красноармейское направление Донецкой Народной Республики, включая подразделение батальона "Азов" *, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Киев усиливает террористическую активность против российских регионов в преддверии российско-американского саммита на Аляске, также заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев. Интенсивность обстрелов территории у Запорожской АЭС со стороны украинских войск возросла перед важными международными переговорами, таким образом противник пытается посеять хаос в период ключевых дипломатических процессов, сказала РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. В кампанию по "демонтажу" нынешнего венгерского правительства активно включился Киев, режим Владимира Зеленского дестабилизирует ситуацию в Венгрии через возможности украинских спецслужб и проживающей там диаспоры, сообщила Служба внешней разведки РФ. Отказ киевского режима забирать тысячу своих военнопленных, списки которых были опубликованы Россией ранее - геноцид Владимира Зеленского, он борется не с Россией, а с украинским народом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.* Террористическая организация, запрещенная в России.

