Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 13 августа: ВС России освободили Суворово и Никаноровку в ДНР - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:26 13.08.2025
https://ria.ru/20250813/spetsoperatsiya-2035095260.html
Спецоперация, 13 августа: ВС России освободили Суворово и Никаноровку в ДНР
Спецоперация, 13 августа: ВС России освободили Суворово и Никаноровку в ДНР - РИА Новости, 13.08.2025
Спецоперация, 13 августа: ВС России освободили Суворово и Никаноровку в ДНР
Вооруженные силы РФ освободили населенные пункты Суворово и Никаноровка в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ в среду. РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T18:26:00+03:00
2025-08-13T18:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
донецкая народная республика
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776067527_0:141:3139:1907_1920x0_80_0_0_3703f05376c0fa6deb66634e29e94e7d.jpg
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Вооруженные силы РФ освободили населенные пункты Суворово и Никаноровка в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ в среду. Всего за минувшие сутки на разных направлениях СВО ВСУ потеряли около 1375 военнослужащих, говорится в сводке российского военного ведомства. Переговоры по Украине Канцлер Германии Фридрих Мерц организует в среду онлайн-встречу по украинскому вопросу, где попытается добиться согласования позиции Запада в преддверии предстоящих переговоров президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске. Руководители европейских государств собираются в Берлине на экстренную встречу с участием Владимира Зеленского перед саммитом РФ-США на Аляске, поскольку понимают, что проиграли в конфликте на Украине, и пытаются хоть как-то обеспечить себе место за столом переговоров, высказал мнение в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. Европа пытается протолкнуть Владимира Зеленского на встречу лидеров России и США на Аляске, но ему там нечего делать, от него ничего не зависит, считает экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Президент США Дональд Трамп на фоне планируемого саммита с РФ, который пройдет в пятницу на Аляске, где может обсуждаться Украина, заявил, что вскоре поговорит с лидерами Европы, он назвал их "прекрасными людьми", которые хотят сделки. При этом на Украине опасаются, что Трамп на встрече с Путиным может "продать" Киев, считает издание Politico. Сам факт проведения встречи лидеров России и США, независимо от её последствий, уже является достижением, заявил РИА Новости посол, доктор по теории международных отношений, экс-глава миссии наблюдателей ОБСЕ в России, член общественного совета Венгерской академии наук Дьёрдь Варга. Киев не думает о мире, рассматривает любые переговоры как способ затягивания боевых действий и удержания власти, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев. Он добавил, что Москва не получила от Киева формального ответа на предложение о создании трех рабочих групп. Фадеев подчеркнул, что Встреча Европы и Киева по Украине является политически и практически ничтожным действием, Евросоюз фактически саботирует мирные усилия США и РФ. ВСУ несут потери Операторы БПЛА "Южной" группировки российских войск уничтожили несколько отделений пехоты и пункт управления дронов ВСУ в ДНР, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. Также, как сообщает военное ведомство, артиллеристы "Южной" группировки войск уничтожили пункт управления БПЛА и пункт временной дислокации ВСУ в районе населенного пункта Бересток на константиновском направлении в ДНР. В 95-й бригаде ВСУ снизился боевой дух, военные отказываются выдвигаться на передовые позиции, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Украинские военные жалуются на культуру командования ВСУ из-за приказов о проведении операций, изначально не имеющих шансов на успех и приводящих к неоправданному числу жертв среди личного состава, пишет газета Wall Street Journal, побеседовавшая с рядом украинских офицеров и солдат. Преступления Киева Мирная жительница погибла в результате атаки украинских войск на центр Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. ВСУ в преддверии саммита России и США на Аляске перебрасывают резервы на красноармейское направление Донецкой Народной Республики, включая подразделение батальона "Азов" *, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Киев усиливает террористическую активность против российских регионов в преддверии российско-американского саммита на Аляске, также заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев. Интенсивность обстрелов территории у Запорожской АЭС со стороны украинских войск возросла перед важными международными переговорами, таким образом противник пытается посеять хаос в период ключевых дипломатических процессов, сказала РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. В кампанию по "демонтажу" нынешнего венгерского правительства активно включился Киев, режим Владимира Зеленского дестабилизирует ситуацию в Венгрии через возможности украинских спецслужб и проживающей там диаспоры, сообщила Служба внешней разведки РФ. Отказ киевского режима забирать тысячу своих военнопленных, списки которых были опубликованы Россией ранее - геноцид Владимира Зеленского, он борется не с Россией, а с украинским народом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20250812/uzel-2034760715.html
https://ria.ru/20250813/pvo-2035091215.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
киев
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776067527_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_b642e154d9337e6e57e70f406196cf32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, киев, донецкая народная республика, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, вооруженные силы украины, оппозиционная платформа - за жизнь
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Донецкая Народная Республика, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Оппозиционная платформа - За жизнь

Спецоперация, 13 августа: ВС России освободили Суворово и Никаноровку в ДНР

© РИА Новости / Виталий БелоусовЗдание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Вооруженные силы РФ освободили населенные пункты Суворово и Никаноровка в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ в среду.
Всего за минувшие сутки на разных направлениях СВО ВСУ потеряли около 1375 военнослужащих, говорится в сводке российского военного ведомства.
© ИнфографикаКарта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.08.2025
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.08.2025
© Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.08.2025

Переговоры по Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц организует в среду онлайн-встречу по украинскому вопросу, где попытается добиться согласования позиции Запада в преддверии предстоящих переговоров президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске.
Руководители европейских государств собираются в Берлине на экстренную встречу с участием Владимира Зеленского перед саммитом РФ-США на Аляске, поскольку понимают, что проиграли в конфликте на Украине, и пытаются хоть как-то обеспечить себе место за столом переговоров, высказал мнение в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Российские БПЛА уничтожили узел связи ВСУ на Константиновском направлении
12 августа, 12:03
Европа пытается протолкнуть Владимира Зеленского на встречу лидеров России и США на Аляске, но ему там нечего делать, от него ничего не зависит, считает экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Президент США Дональд Трамп на фоне планируемого саммита с РФ, который пройдет в пятницу на Аляске, где может обсуждаться Украина, заявил, что вскоре поговорит с лидерами Европы, он назвал их "прекрасными людьми", которые хотят сделки.
При этом на Украине опасаются, что Трамп на встрече с Путиным может "продать" Киев, считает издание Politico.
Сам факт проведения встречи лидеров России и США, независимо от её последствий, уже является достижением, заявил РИА Новости посол, доктор по теории международных отношений, экс-глава миссии наблюдателей ОБСЕ в России, член общественного совета Венгерской академии наук Дьёрдь Варга.
Киев не думает о мире, рассматривает любые переговоры как способ затягивания боевых действий и удержания власти, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев. Он добавил, что Москва не получила от Киева формального ответа на предложение о создании трех рабочих групп.
Фадеев подчеркнул, что Встреча Европы и Киева по Украине является политически и практически ничтожным действием, Евросоюз фактически саботирует мирные усилия США и РФ.
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
В Белгородской области сбили семь беспилотников ВСУ
Вчера, 18:07

ВСУ несут потери

Операторы БПЛА "Южной" группировки российских войск уничтожили несколько отделений пехоты и пункт управления дронов ВСУ в ДНР, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. Также, как сообщает военное ведомство, артиллеристы "Южной" группировки войск уничтожили пункт управления БПЛА и пункт временной дислокации ВСУ в районе населенного пункта Бересток на константиновском направлении в ДНР.
В 95-й бригаде ВСУ снизился боевой дух, военные отказываются выдвигаться на передовые позиции, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Украинские военные жалуются на культуру командования ВСУ из-за приказов о проведении операций, изначально не имеющих шансов на успех и приводящих к неоправданному числу жертв среди личного состава, пишет газета Wall Street Journal, побеседовавшая с рядом украинских офицеров и солдат.

Преступления Киева

Мирная жительница погибла в результате атаки украинских войск на центр Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько.
ВСУ в преддверии саммита России и США на Аляске перебрасывают резервы на красноармейское направление Донецкой Народной Республики, включая подразделение батальона "Азов" *, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Киев усиливает террористическую активность против российских регионов в преддверии российско-американского саммита на Аляске, также заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.
Интенсивность обстрелов территории у Запорожской АЭС со стороны украинских войск возросла перед важными международными переговорами, таким образом противник пытается посеять хаос в период ключевых дипломатических процессов, сказала РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
В кампанию по "демонтажу" нынешнего венгерского правительства активно включился Киев, режим Владимира Зеленского дестабилизирует ситуацию в Венгрии через возможности украинских спецслужб и проживающей там диаспоры, сообщила Служба внешней разведки РФ.
Отказ киевского режима забирать тысячу своих военнопленных, списки которых были опубликованы Россией ранее - геноцид Владимира Зеленского, он борется не с Россией, а с украинским народом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала