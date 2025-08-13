Рейтинг@Mail.ru
Су-34 уничтожили объекты и пехоту ВСУ на правом берегу Днепра
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
07:02 13.08.2025 (обновлено: 08:33 13.08.2025)
Су-34 уничтожили объекты и пехоту ВСУ на правом берегу Днепра
ГЕНИЧЕСК, 13 авг - РИА Новости. Бомбардировщики Су-34 ВКС РФ группировки войск Днепр, по координатам переданным разведкой 18-й общевойсковой армии ВС РФ, нанесли удары ФАБ-500 и уничтожили несколько пунктов управления БПЛА, РЭБ и связи противника, а так же до взвода пехоты ВСУ, сообщил РИА Новости офицер 18-й армии с позывным "Икс". "Фронтовые бомбардировщики Су-34 ВКС РФ группировки войск "Днепр" нанесли ракетно-бомбовые удары ФАБ-500 по заранее выявленным воздушной разведкой и передовыми корректировщиками 18-й общевойсковой армии объектам противника, располагавшимся в оккупированной киевским режимом Антоновке на правом берегу Днепра в Херсонской области. В результате бомбометания было ликвидировано несколько крупных пунктов управления БПЛА, связи и РЭБ, а так же уничтожено около взвода личного состава ВСУ", - сообщил РИА Новости офицер 18-й армии группировки "Днепр" с позывным "Икс". Успешное уничтожение объектов ВСУ зафиксировано кадрами объективного контроля, снятыми с помощью БПЛА 18-й армии. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
ГЕНИЧЕСК, 13 авг - РИА Новости. Бомбардировщики Су-34 ВКС РФ группировки войск Днепр, по координатам переданным разведкой 18-й общевойсковой армии ВС РФ, нанесли удары ФАБ-500 и уничтожили несколько пунктов управления БПЛА, РЭБ и связи противника, а так же до взвода пехоты ВСУ, сообщил РИА Новости офицер 18-й армии с позывным "Икс".
"Фронтовые бомбардировщики Су-34 ВКС РФ группировки войск "Днепр" нанесли ракетно-бомбовые удары ФАБ-500 по заранее выявленным воздушной разведкой и передовыми корректировщиками 18-й общевойсковой армии объектам противника, располагавшимся в оккупированной киевским режимом Антоновке на правом берегу Днепра в Херсонской области. В результате бомбометания было ликвидировано несколько крупных пунктов управления БПЛА, связи и РЭБ, а так же уничтожено около взвода личного состава ВСУ", - сообщил РИА Новости офицер 18-й армии группировки "Днепр" с позывным "Икс".
Успешное уничтожение объектов ВСУ зафиксировано кадрами объективного контроля, снятыми с помощью БПЛА 18-й армии.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
