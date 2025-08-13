https://ria.ru/20250813/spetsoperatsiya-2034927201.html

Су-34 уничтожили объекты и пехоту ВСУ на правом берегу Днепра

Су-34 уничтожили объекты и пехоту ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 13.08.2025

Су-34 уничтожили объекты и пехоту ВСУ на правом берегу Днепра

Бомбардировщики Су-34 ВКС РФ группировки войск Днепр, по координатам переданным разведкой 18-й общевойсковой армии ВС РФ, нанесли удары ФАБ-500 и уничтожили... РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T07:02:00+03:00

2025-08-13T07:02:00+03:00

2025-08-13T08:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

днепр (река)

херсонская область

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

су-34

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2034932413_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b05720fae9f3d7704452500d433cc6b4.jpg

ГЕНИЧЕСК, 13 авг - РИА Новости. Бомбардировщики Су-34 ВКС РФ группировки войск Днепр, по координатам переданным разведкой 18-й общевойсковой армии ВС РФ, нанесли удары ФАБ-500 и уничтожили несколько пунктов управления БПЛА, РЭБ и связи противника, а так же до взвода пехоты ВСУ, сообщил РИА Новости офицер 18-й армии с позывным "Икс". "Фронтовые бомбардировщики Су-34 ВКС РФ группировки войск "Днепр" нанесли ракетно-бомбовые удары ФАБ-500 по заранее выявленным воздушной разведкой и передовыми корректировщиками 18-й общевойсковой армии объектам противника, располагавшимся в оккупированной киевским режимом Антоновке на правом берегу Днепра в Херсонской области. В результате бомбометания было ликвидировано несколько крупных пунктов управления БПЛА, связи и РЭБ, а так же уничтожено около взвода личного состава ВСУ", - сообщил РИА Новости офицер 18-й армии группировки "Днепр" с позывным "Икс". Успешное уничтожение объектов ВСУ зафиксировано кадрами объективного контроля, снятыми с помощью БПЛА 18-й армии. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250813/vsu-2034927086.html

https://ria.ru/20250813/vsu-2034926716.html

россия

днепр (река)

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Су-34 ударами ФАБ-500 уничтожили несколько украинских пунктов управления БПЛА Су-34 ударами ФАБ-500 уничтожили несколько украинских пунктов управления БПЛА и до взвода пехоты противника на правом берегу Днепра, сообщил РИА Новости офицер 18-й армии с позывным "Икс" 2025-08-13T07:02 true PT0M35S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, днепр (река), херсонская область , вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-34