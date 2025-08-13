https://ria.ru/20250813/spetsoperatsiya-2034920088.html

Расчеты БПЛА обеспечивают продвижение на Красноармейском направлении

Расчеты БПЛА обеспечивают продвижение на Красноармейском направлении

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Расчеты ударных беспилотников мотострелкового соединения группировки "Центр" обеспечивают продвижение штурмовиков на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны России. "Расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов алейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" обеспечивают продвижение штурмовых групп на красноармейском направлении",- говорится в сообщении. Уточняется, что операторы FPV-дронов уничтожают огневые точки, блиндажи, опорные и командные пункты, а также личный состав ВСУ. Кроме уничтожения наземных целей на маршрутах продвижения штурмовых групп расчеты БПЛА ведут успешную охоту на дроны противника в воздухе, позволяя штурмовикам проводить зачистку зданий, подвальных помещений, траншей и блиндажей. Отмечается, что слаженная работа расчетов БПЛА и штурмовых групп обеспечивает успех наступления российских подразделений вглубь обороны противника на красноармейском направлении.

