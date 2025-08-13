Рейтинг@Mail.ru
Расчеты БПЛА обеспечивают продвижение на Красноармейском направлении - РИА Новости, 13.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:07 13.08.2025
Расчеты БПЛА обеспечивают продвижение на Красноармейском направлении
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Расчеты ударных беспилотников мотострелкового соединения группировки "Центр" обеспечивают продвижение штурмовиков на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны России. "Расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов алейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" обеспечивают продвижение штурмовых групп на красноармейском направлении",- говорится в сообщении. Уточняется, что операторы FPV-дронов уничтожают огневые точки, блиндажи, опорные и командные пункты, а также личный состав ВСУ. Кроме уничтожения наземных целей на маршрутах продвижения штурмовых групп расчеты БПЛА ведут успешную охоту на дроны противника в воздухе, позволяя штурмовикам проводить зачистку зданий, подвальных помещений, траншей и блиндажей. Отмечается, что слаженная работа расчетов БПЛА и штурмовых групп обеспечивает успех наступления российских подразделений вглубь обороны противника на красноармейском направлении.
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие на занятиях по подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на одном из полигонов в зоне проведения специальной военной операции
Военнослужащие на занятиях по подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на одном из полигонов в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Расчеты ударных беспилотников мотострелкового соединения группировки "Центр" обеспечивают продвижение штурмовиков на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны России.
"Расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов алейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" обеспечивают продвижение штурмовых групп на красноармейском направлении",- говорится в сообщении.
Уточняется, что операторы FPV-дронов уничтожают огневые точки, блиндажи, опорные и командные пункты, а также личный состав ВСУ. Кроме уничтожения наземных целей на маршрутах продвижения штурмовых групп расчеты БПЛА ведут успешную охоту на дроны противника в воздухе, позволяя штурмовикам проводить зачистку зданий, подвальных помещений, траншей и блиндажей.
Отмечается, что слаженная работа расчетов БПЛА и штурмовых групп обеспечивает успех наступления российских подразделений вглубь обороны противника на красноармейском направлении.
