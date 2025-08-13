https://ria.ru/20250813/spetsoperatsiya-2034919817.html

Расчет БПЛА "Днепра" за один бой уничтожил три дрона ВСУ

специальная военная операция на украине

безопасность

днепр (река)

херсонская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

ГЕНИЧЕСК, 13 авг - РИА Новости. Расчет подразделения БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожил в воздухе три разведывательно-ударных беспилотника ВСУ в Херсонской области: Jupiter-H1, "Лелеку-100" и тяжелый коптер, сообщили журналистам в Минобороны России. "Операторы российских FPV-дронов "Бумеранг-10" вылетели для выполнения очередной боевой задачи. В процессе движения на правый берег Днепра были выявлены в небе БПЛА Jupiter-H1, "Лелека-100" и тяжелый коптер ВСУ, проводившие разведку. Командирами расчетов было принято решение уничтожить украинские дроны в небе тараном. Удары был результативными, Jupiter-H1 и "Лелека-100" потерпели крушение, упав в акваторию реки Днепр. Далее оператором нашего дрона был уничтожен тяжелый коптер, обломки его были найдены бойцами соседнего подразделения", - сообщили в оборонном ведомстве. Операторы ударных беспилотников обследуют местность, проходящую за линией боевого соприкосновения на правом берегу Днепра, и при обнаружении сил противника уничтожают цели. В зависимости от задачи, на БПЛА устанавливаются различные типы боеприпасов, как с фугасным, термобарическим, так и с кумулятивным зарядом. С помощью беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени военнослужащие подразделения БПЛА наблюдают за правым берегом Днепра и тылом противника, отслеживают любые передвижения, а также проводят корректировку ударов реактивной системы залпового огня и ствольной артиллерии.

