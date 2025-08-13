https://ria.ru/20250813/spetsoperatsiya-2034919817.html
Расчет БПЛА "Днепра" за один бой уничтожил три дрона ВСУ
ГЕНИЧЕСК, 13 авг - РИА Новости. Расчет подразделения БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожил в воздухе три разведывательно-ударных беспилотника ВСУ в Херсонской области: Jupiter-H1, "Лелеку-100" и тяжелый коптер, сообщили журналистам в Минобороны России. "Операторы российских FPV-дронов "Бумеранг-10" вылетели для выполнения очередной боевой задачи. В процессе движения на правый берег Днепра были выявлены в небе БПЛА Jupiter-H1, "Лелека-100" и тяжелый коптер ВСУ, проводившие разведку. Командирами расчетов было принято решение уничтожить украинские дроны в небе тараном. Удары был результативными, Jupiter-H1 и "Лелека-100" потерпели крушение, упав в акваторию реки Днепр. Далее оператором нашего дрона был уничтожен тяжелый коптер, обломки его были найдены бойцами соседнего подразделения", - сообщили в оборонном ведомстве. Операторы ударных беспилотников обследуют местность, проходящую за линией боевого соприкосновения на правом берегу Днепра, и при обнаружении сил противника уничтожают цели. В зависимости от задачи, на БПЛА устанавливаются различные типы боеприпасов, как с фугасным, термобарическим, так и с кумулятивным зарядом. С помощью беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени военнослужащие подразделения БПЛА наблюдают за правым берегом Днепра и тылом противника, отслеживают любые передвижения, а также проводят корректировку ударов реактивной системы залпового огня и ствольной артиллерии.
