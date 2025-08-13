Рейтинг@Mail.ru
Расчет БПЛА "Днепра" за один бой уничтожил три дрона ВСУ - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:04 13.08.2025
https://ria.ru/20250813/spetsoperatsiya-2034919817.html
Расчет БПЛА "Днепра" за один бой уничтожил три дрона ВСУ
Расчет БПЛА "Днепра" за один бой уничтожил три дрона ВСУ - РИА Новости, 13.08.2025
Расчет БПЛА "Днепра" за один бой уничтожил три дрона ВСУ
Расчет подразделения БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожил в воздухе три разведывательно-ударных беспилотника ВСУ в Херсонской... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T05:04:00+03:00
2025-08-13T05:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
днепр (река)
херсонская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284570_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_db92d3d9a4ea55b796cd27c41d85eb04.jpg
ГЕНИЧЕСК, 13 авг - РИА Новости. Расчет подразделения БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожил в воздухе три разведывательно-ударных беспилотника ВСУ в Херсонской области: Jupiter-H1, "Лелеку-100" и тяжелый коптер, сообщили журналистам в Минобороны России. "Операторы российских FPV-дронов "Бумеранг-10" вылетели для выполнения очередной боевой задачи. В процессе движения на правый берег Днепра были выявлены в небе БПЛА Jupiter-H1, "Лелека-100" и тяжелый коптер ВСУ, проводившие разведку. Командирами расчетов было принято решение уничтожить украинские дроны в небе тараном. Удары был результативными, Jupiter-H1 и "Лелека-100" потерпели крушение, упав в акваторию реки Днепр. Далее оператором нашего дрона был уничтожен тяжелый коптер, обломки его были найдены бойцами соседнего подразделения", - сообщили в оборонном ведомстве. Операторы ударных беспилотников обследуют местность, проходящую за линией боевого соприкосновения на правом берегу Днепра, и при обнаружении сил противника уничтожают цели. В зависимости от задачи, на БПЛА устанавливаются различные типы боеприпасов, как с фугасным, термобарическим, так и с кумулятивным зарядом. С помощью беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени военнослужащие подразделения БПЛА наблюдают за правым берегом Днепра и тылом противника, отслеживают любые передвижения, а также проводят корректировку ударов реактивной системы залпового огня и ствольной артиллерии.
https://ria.ru/20250813/spetsoperatsiya-2034919694.html
днепр (река)
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284570_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d08695c27b2aacb4c295d4bc2fd46c7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, днепр (река), херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Днепр (река), Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Расчет БПЛА "Днепра" за один бой уничтожил три дрона ВСУ

Минобороны: расчет БПЛА "Днепра" за один бой уничтожил три дрона ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГЕНИЧЕСК, 13 авг - РИА Новости. Расчет подразделения БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожил в воздухе три разведывательно-ударных беспилотника ВСУ в Херсонской области: Jupiter-H1, "Лелеку-100" и тяжелый коптер, сообщили журналистам в Минобороны России.
"Операторы российских FPV-дронов "Бумеранг-10" вылетели для выполнения очередной боевой задачи. В процессе движения на правый берег Днепра были выявлены в небе БПЛА Jupiter-H1, "Лелека-100" и тяжелый коптер ВСУ, проводившие разведку. Командирами расчетов было принято решение уничтожить украинские дроны в небе тараном. Удары был результативными, Jupiter-H1 и "Лелека-100" потерпели крушение, упав в акваторию реки Днепр. Далее оператором нашего дрона был уничтожен тяжелый коптер, обломки его были найдены бойцами соседнего подразделения", - сообщили в оборонном ведомстве.
Операторы ударных беспилотников обследуют местность, проходящую за линией боевого соприкосновения на правом берегу Днепра, и при обнаружении сил противника уничтожают цели. В зависимости от задачи, на БПЛА устанавливаются различные типы боеприпасов, как с фугасным, термобарическим, так и с кумулятивным зарядом.
С помощью беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени военнослужащие подразделения БПЛА наблюдают за правым берегом Днепра и тылом противника, отслеживают любые передвижения, а также проводят корректировку ударов реактивной системы залпового огня и ствольной артиллерии.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Бойцы "Запада" уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
05:02
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДнепр (река)Херсонская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала