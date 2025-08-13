https://ria.ru/20250813/spetsoperatsiya-2034919694.html
Бойцы "Запада" уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
Бойцы "Запада" уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 13.08.2025
Бойцы "Запада" уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
Расчет ПТУР "Метис" отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Запад" уничтожил опорный пункт ВСУ, мешавший продвижению штурмовых групп на... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T05:02:00+03:00
2025-08-13T05:02:00+03:00
2025-08-13T05:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034106699_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ecbf0e1ead9f5816fd0170741f059f65.jpg
ЛУГАНСК, 13 авг - РИА Новости. Расчет ПТУР "Метис" отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Запад" уничтожил опорный пункт ВСУ, мешавший продвижению штурмовых групп на краснолиманском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчет ПТУР "Метис" противотанкового дивизиона отдельной мотострелковой бригады 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожил опорный пункт и личный состав ВСУ на краснолиманском направлении зоны проведения специальной военной операции", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что разведчики выявили мощно укрепленную позицию ВСУ, опорный пункт преграждал путь наступающим штурмовым группам. "Получив боевую задачу на уничтожение укрепления, расчет противотанкового управляемого ракетного комплекса (ПТУР) скрытно выдвинулся на огневую позицию, используя складки местности и естественные укрытия. Ракета поразила цель с первого выстрела, пробив укрепления и вызвав детонацию боекомплекта внутри сооружения. В результате мощного взрыва укрепленная позиция была полностью разрушена, а находившиеся внутри боевики – уничтожены", - рассказали в МО РФ.
https://ria.ru/20250812/otdelenie-2034762944.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034106699_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cdb2f42b1e2dcf10ac8e9a0dd1ab43ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Бойцы "Запада" уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
Минобороны: бойцы уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении