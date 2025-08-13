https://ria.ru/20250813/spetsoperatsiya-2034919694.html

Бойцы "Запада" уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

ЛУГАНСК, 13 авг - РИА Новости. Расчет ПТУР "Метис" отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Запад" уничтожил опорный пункт ВСУ, мешавший продвижению штурмовых групп на краснолиманском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчет ПТУР "Метис" противотанкового дивизиона отдельной мотострелковой бригады 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожил опорный пункт и личный состав ВСУ на краснолиманском направлении зоны проведения специальной военной операции", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что разведчики выявили мощно укрепленную позицию ВСУ, опорный пункт преграждал путь наступающим штурмовым группам. "Получив боевую задачу на уничтожение укрепления, расчет противотанкового управляемого ракетного комплекса (ПТУР) скрытно выдвинулся на огневую позицию, используя складки местности и естественные укрытия. Ракета поразила цель с первого выстрела, пробив укрепления и вызвав детонацию боекомплекта внутри сооружения. В результате мощного взрыва укрепленная позиция была полностью разрушена, а находившиеся внутри боевики – уничтожены", - рассказали в МО РФ.

безопасность, россия, вооруженные силы украины