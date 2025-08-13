Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Запада" уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 13.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
05:02 13.08.2025
Бойцы "Запада" уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
ЛУГАНСК, 13 авг - РИА Новости. Расчет ПТУР "Метис" отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Запад" уничтожил опорный пункт ВСУ, мешавший продвижению штурмовых групп на краснолиманском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчет ПТУР "Метис" противотанкового дивизиона отдельной мотострелковой бригады 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожил опорный пункт и личный состав ВСУ на краснолиманском направлении зоны проведения специальной военной операции", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что разведчики выявили мощно укрепленную позицию ВСУ, опорный пункт преграждал путь наступающим штурмовым группам. "Получив боевую задачу на уничтожение укрепления, расчет противотанкового управляемого ракетного комплекса (ПТУР) скрытно выдвинулся на огневую позицию, используя складки местности и естественные укрытия. Ракета поразила цель с первого выстрела, пробив укрепления и вызвав детонацию боекомплекта внутри сооружения. В результате мощного взрыва укрепленная позиция была полностью разрушена, а находившиеся внутри боевики – уничтожены", - рассказали в МО РФ.
Бойцы "Запада" уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
ЛУГАНСК, 13 авг - РИА Новости. Расчет ПТУР "Метис" отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Запад" уничтожил опорный пункт ВСУ, мешавший продвижению штурмовых групп на краснолиманском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Расчет ПТУР "Метис" противотанкового дивизиона отдельной мотострелковой бригады 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожил опорный пункт и личный состав ВСУ на краснолиманском направлении зоны проведения специальной военной операции", - сообщили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что разведчики выявили мощно укрепленную позицию ВСУ, опорный пункт преграждал путь наступающим штурмовым группам.
"Получив боевую задачу на уничтожение укрепления, расчет противотанкового управляемого ракетного комплекса (ПТУР) скрытно выдвинулся на огневую позицию, используя складки местности и естественные укрытия. Ракета поразила цель с первого выстрела, пробив укрепления и вызвав детонацию боекомплекта внутри сооружения. В результате мощного взрыва укрепленная позиция была полностью разрушена, а находившиеся внутри боевики – уничтожены", - рассказали в МО РФ.
