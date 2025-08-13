https://ria.ru/20250813/sobjanin-2034960657.html
Собянин завел канал в мессенджере Max
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин завел канал в российском мессенджере Max и поприветствовал его пользователей. "Дорогие друзья! Новый российский мессенджер Max уверенно расширяет свою аудиторию. Мой канал в Max - еще одна хорошая возможность рассказать москвичам о жизни нашего города", - написал Собянин.В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. В июле правительство России сообщило, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max, - ей станет дочка VK "Коммуникационная платформа".
технологии, москва, россия, сергей собянин, google, мессенджер max
