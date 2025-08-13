https://ria.ru/20250813/sobaka-2034977725.html

Владелец собаки, укусившей ребенка за лицо в Кирове, выплатит компенсацию

2025-08-13T12:07:00+03:00

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 авг - РИА Новости. Владелец собаки в Кирове, укусившей за лицо 8-летнего мальчика, выплатит 50 тысяч рублей компенсации морального вреда, сообщила прокуратура региона со ссылкой на решение суда. Инцидент произошел 27 марта вблизи одного из жилых домов по улице 60 лет Комсомола. В результате бесконтрольного содержания со стороны собственника собака напала на ребенка и укусила его за лицо. "Прокуратура Первомайского района, действуя в интересах 8-летнего ребенка, обратилась в суд с исковым заявлением с требованием о взыскании с собственника домашнего животного компенсации причиненного морального вреда. По итогам рассмотрения иска прокурора с собственника животного в пользу несовершеннолетнего взыскана денежная компенсация в размере 50 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

