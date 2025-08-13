https://ria.ru/20250813/sobaka-2034977725.html
Владелец собаки, укусившей ребенка за лицо в Кирове, выплатит компенсацию
Владелец собаки, укусившей ребенка за лицо в Кирове, выплатит компенсацию - РИА Новости, 13.08.2025
Владелец собаки, укусившей ребенка за лицо в Кирове, выплатит компенсацию
Владелец собаки в Кирове, укусившей за лицо 8-летнего мальчика, выплатит 50 тысяч рублей компенсации морального вреда, сообщила прокуратура региона со ссылкой... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T12:07:00+03:00
2025-08-13T12:07:00+03:00
2025-08-13T12:07:00+03:00
происшествия
киров
первомайский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb13d1a566653c3067db80866c90f371.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 авг - РИА Новости. Владелец собаки в Кирове, укусившей за лицо 8-летнего мальчика, выплатит 50 тысяч рублей компенсации морального вреда, сообщила прокуратура региона со ссылкой на решение суда. Инцидент произошел 27 марта вблизи одного из жилых домов по улице 60 лет Комсомола. В результате бесконтрольного содержания со стороны собственника собака напала на ребенка и укусила его за лицо. "Прокуратура Первомайского района, действуя в интересах 8-летнего ребенка, обратилась в суд с исковым заявлением с требованием о взыскании с собственника домашнего животного компенсации причиненного морального вреда. По итогам рассмотрения иска прокурора с собственника животного в пользу несовершеннолетнего взыскана денежная компенсация в размере 50 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250811/ljubertsy-2034563406.html
киров
первомайский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_541a17dd3b1b185357d1e960ac77bad4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, киров, первомайский район
Происшествия, Киров, Первомайский район
Владелец собаки, укусившей ребенка за лицо в Кирове, выплатит компенсацию
Владелец собаки, укусившей за лицо ребенка в Кирове, выплатит 50 тысяч рублей