Владелец собаки, укусившей ребенка за лицо в Кирове, выплатит компенсацию
12:07 13.08.2025
Владелец собаки, укусившей ребенка за лицо в Кирове, выплатит компенсацию
Владелец собаки, укусившей ребенка за лицо в Кирове, выплатит компенсацию
происшествия
киров
первомайский район
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 авг - РИА Новости. Владелец собаки в Кирове, укусившей за лицо 8-летнего мальчика, выплатит 50 тысяч рублей компенсации морального вреда, сообщила прокуратура региона со ссылкой на решение суда. Инцидент произошел 27 марта вблизи одного из жилых домов по улице 60 лет Комсомола. В результате бесконтрольного содержания со стороны собственника собака напала на ребенка и укусила его за лицо. "Прокуратура Первомайского района, действуя в интересах 8-летнего ребенка, обратилась в суд с исковым заявлением с требованием о взыскании с собственника домашнего животного компенсации причиненного морального вреда. По итогам рассмотрения иска прокурора с собственника животного в пользу несовершеннолетнего взыскана денежная компенсация в размере 50 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
киров
первомайский район
происшествия, киров, первомайский район
Происшествия, Киров, Первомайский район
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 авг - РИА Новости. Владелец собаки в Кирове, укусившей за лицо 8-летнего мальчика, выплатит 50 тысяч рублей компенсации морального вреда, сообщила прокуратура региона со ссылкой на решение суда.
Инцидент произошел 27 марта вблизи одного из жилых домов по улице 60 лет Комсомола. В результате бесконтрольного содержания со стороны собственника собака напала на ребенка и укусила его за лицо.
"Прокуратура Первомайского района, действуя в интересах 8-летнего ребенка, обратилась в суд с исковым заявлением с требованием о взыскании с собственника домашнего животного компенсации причиненного морального вреда. По итогам рассмотрения иска прокурора с собственника животного в пользу несовершеннолетнего взыскана денежная компенсация в размере 50 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Происшествия Киров Первомайский район
 
 
