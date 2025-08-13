Рейтинг@Mail.ru
05:45 13.08.2025
На Курилах нашли неразорвавшиеся снаряды времен ВОВ
происшествия
кунашир (остров)
сахалинская область
южно-курильск
министерство обороны рф (минобороны рф)
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 авг – РИА Новости. Неразорвавшиеся снаряды времен Великой Отечественной войны обнаружены на острове Кунашир, сообщает агентство по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности Сахалинской области. "Всего в районе горячего источника "Чайка" в Южно-Курильске работники пожарно-спасательной службы обнаружили четыре не сдетонировавших боеприпаса времен Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы ведомства, на место происшествия прибыли полицейские и саперы Министерства обороны РФ. Ситуация находится под их контролем. Погибших и пострадавших нет.
кунашир (остров)
сахалинская область
южно-курильск
происшествия, кунашир (остров), сахалинская область, южно-курильск, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Кунашир (остров), Сахалинская область, Южно-Курильск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Сотрудник спасательной службы МЧС РФ. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 авг – РИА Новости. Неразорвавшиеся снаряды времен Великой Отечественной войны обнаружены на острове Кунашир, сообщает агентство по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности Сахалинской области.
"Всего в районе горячего источника "Чайка" в Южно-Курильске работники пожарно-спасательной службы обнаружили четыре не сдетонировавших боеприпаса времен Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы ведомства, на место происшествия прибыли полицейские и саперы Министерства обороны РФ. Ситуация находится под их контролем. Погибших и пострадавших нет.
ПроисшествияКунашир (остров)Сахалинская областьЮжно-КурильскМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
