На Курилах нашли неразорвавшиеся снаряды времен ВОВ
На Курилах нашли неразорвавшиеся снаряды времен ВОВ - РИА Новости, 13.08.2025
На Курилах нашли неразорвавшиеся снаряды времен ВОВ
Неразорвавшиеся снаряды времен Великой Отечественной войны обнаружены на острове Кунашир, сообщает агентство по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности Сахалинской РИА Новости, 13.08.2025
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 авг – РИА Новости. Неразорвавшиеся снаряды времен Великой Отечественной войны обнаружены на острове Кунашир, сообщает агентство по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности Сахалинской области. "Всего в районе горячего источника "Чайка" в Южно-Курильске работники пожарно-спасательной службы обнаружили четыре не сдетонировавших боеприпаса времен Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы ведомства, на место происшествия прибыли полицейские и саперы Министерства обороны РФ. Ситуация находится под их контролем. Погибших и пострадавших нет.
