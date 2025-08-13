На Курилах нашли неразорвавшиеся снаряды времен ВОВ

https://ria.ru/20250813/snaryady-2034923612.html

Неразорвавшиеся снаряды времен Великой Отечественной войны обнаружены на острове Кунашир, сообщает агентство по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности Сахалинской

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 авг – РИА Новости. Неразорвавшиеся снаряды времен Великой Отечественной войны обнаружены на острове Кунашир, сообщает агентство по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности Сахалинской области. "Всего в районе горячего источника "Чайка" в Южно-Курильске работники пожарно-спасательной службы обнаружили четыре не сдетонировавших боеприпаса времен Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы ведомства, на место происшествия прибыли полицейские и саперы Министерства обороны РФ. Ситуация находится под их контролем. Погибших и пострадавших нет.

