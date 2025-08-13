https://ria.ru/20250813/slovakiya-2034930576.html
В Словакии забили тревогу из-за перехода Евросоюза на СПГ
Словакии будет довольно непросто обеспечить снабжение исключительно за счет поставок сжиженного природного газа (СПГ), пока на уровне Европейской комиссии не... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T08:06:00+03:00
2025-08-13T08:06:00+03:00
2025-08-13T08:17:00+03:00
в мире
россия
словакия
германия
роберт фицо
евросоюз
еврокомиссия
БРАТИСЛАВА, 13 авг - РИА Новости. Словакии будет довольно непросто обеспечить снабжение исключительно за счет поставок сжиженного природного газа (СПГ), пока на уровне Европейской комиссии не будут приняты решения о расширении узких мест в газотранспортной инфраструктуре, такое мнение выразил РИА Новости глава Словацкого союза газа и нефти (SPNZ) Рихард Кваснёвский. Словакия ранее поддержала 18-й пакет санкций против РФ в обмен на гарантии от Европейской комиссии по газу. Премьер-министр республики Роберт Фицо неоднократно обращал внимание на то, что в случае запрета на импорт газа из РФ Словакия столкнется с проблемами, одной из которых станет, например, значительный рост транзитных тарифов. "Пока речь идет о письменных гарантиях, реальность которых проверит время. Например, инвестиции в транспортную инфраструктуру в узких местах чрезвычайно важны. Такие узкие места есть на газопроводах из Германии в Чехию и Австрию, то есть в инфраструктуре, которую мы считаем ключевой в вопросе безопасных поставок газа в Словакию", - сказал Кваснёвский. "Пока не будут выполнены гарантии, что такие узкие места будут устранены, Словакии будет непросто обеспечить снабжение исключительно за счет поставок СПГ. Мы также не считаем реалистичным то, что у Еврокомиссии получится согласовать механизм единых транспортных тарифов в ЕС так, чтобы эти расходы были снижены для стран, не имеющих выхода к морю", - добавил он. Ранее Фицо также говорил, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности. Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель отказаться от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% примерно с трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% примерно с 70%. ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. Кроме того, в России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
россия
словакия
германия
БРАТИСЛАВА, 13 авг - РИА Новости. Словакии будет довольно непросто обеспечить снабжение исключительно за счет поставок сжиженного природного газа (СПГ), пока на уровне Европейской комиссии не будут приняты решения о расширении узких мест в газотранспортной инфраструктуре, такое мнение выразил РИА Новости глава Словацкого союза газа и нефти (SPNZ) Рихард Кваснёвский.
Словакия
ранее поддержала 18-й пакет санкций против РФ
в обмен на гарантии от Европейской комиссии по газу. Премьер-министр республики Роберт Фицо
неоднократно обращал внимание на то, что в случае запрета на импорт газа из РФ Словакия столкнется с проблемами, одной из которых станет, например, значительный рост транзитных тарифов.
"Пока речь идет о письменных гарантиях, реальность которых проверит время. Например, инвестиции в транспортную инфраструктуру в узких местах чрезвычайно важны. Такие узкие места есть на газопроводах из Германии
в Чехию
и Австрию
, то есть в инфраструктуре, которую мы считаем ключевой в вопросе безопасных поставок газа в Словакию", - сказал Кваснёвский.
"Пока не будут выполнены гарантии, что такие узкие места будут устранены, Словакии будет непросто обеспечить снабжение исключительно за счет поставок СПГ. Мы также не считаем реалистичным то, что у Еврокомиссии
получится согласовать механизм единых транспортных тарифов в ЕС
так, чтобы эти расходы были снижены для стран, не имеющих выхода к морю", - добавил он.
Ранее Фицо также говорил, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности.
Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель отказаться от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% примерно с трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% примерно с 70%.
ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
Кроме того, в России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве
отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.