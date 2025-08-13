https://ria.ru/20250813/simonyan-2034907943.html

Симоньян рассказала, как начинался ее профессиональный путь

Симоньян рассказала, как начинался ее профессиональный путь

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала в интервью изданию "Аргументы и Факты" (aif.ru), что достигла регионального "потолка в профессии" еще на третьем курсе университета."К окончанию университета я уже была два с половиной года заведующей корпунктом ВГТРК по югу России. В регионе тогда это был карьерный потолок для журналиста. Сложно было смириться с мыслью, что ты только получила диплом, а еще на третьем курсе достигла потолка в профессии. Поэтому мое желание и желание руководства телеканала перевести меня "повыше" счастливым образом совпали. Мне предложили на выбор работу в Нью-Йорке или в Москве, я выбрала нашу столицу", — рассказала Симоньян. Главред международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT также отметила, что при переезде в Москву была поражена заботой коллектива, особенно в корреспондентском отделе."Я была поражена дружелюбием и заботой ребят в корреспондентской, желанием помочь. Мне все объясняли, подбадривали. Ирада Зейналова, тогда тоже корреспондент "Вестей", приютила меня у себя дома, пока я искала съемное жилье. Расстраивала только погода: я не привыкла к холодам и мраку, которые тогда были в Москве. Надо сказать, не привыкла до сих пор, хотя живу в Москве больше половины жизни. Остальное было безоблачно", — рассказала Симоньян. Симоньян также рассказала, что в свою первую зиму в столице переживала депрессию из-за холодной погоды, иронично отметив: "накрыло южную девушку".

