Симоньян рассказала, как начинался ее профессиональный путь
Симоньян заявила, что достигла "потолка в профессии" еще на третьем курсе вуза
Маргарита Симоньян. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала в интервью изданию "Аргументы и Факты" (aif.ru), что достигла регионального "потолка в профессии" еще на третьем курсе университета.
"К окончанию университета я уже была два с половиной года заведующей корпунктом ВГТРК по югу России. В регионе тогда это был карьерный потолок для журналиста. Сложно было смириться с мыслью, что ты только получила диплом, а еще на третьем курсе достигла потолка в профессии. Поэтому мое желание и желание руководства телеканала перевести меня "повыше" счастливым образом совпали. Мне предложили на выбор работу в Нью-Йорке или в Москве, я выбрала нашу столицу", — рассказала Симоньян.
Главред международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT также отметила, что при переезде в Москву была поражена заботой коллектива, особенно в корреспондентском отделе.
"Я была поражена дружелюбием и заботой ребят в корреспондентской, желанием помочь. Мне все объясняли, подбадривали. Ирада Зейналова, тогда тоже корреспондент "Вестей", приютила меня у себя дома, пока я искала съемное жилье. Расстраивала только погода: я не привыкла к холодам и мраку, которые тогда были в Москве. Надо сказать, не привыкла до сих пор, хотя живу в Москве больше половины жизни. Остальное было безоблачно", — рассказала Симоньян.
Симоньян также рассказала, что в свою первую зиму в столице переживала депрессию из-за холодной погоды, иронично отметив: "накрыло южную девушку".