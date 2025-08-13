Рейтинг@Mail.ru
Симоньян рассказала, что не ощущает на себе влияние публичности
00:10 13.08.2025
Симоньян рассказала, что не ощущает на себе влияние публичности
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что публичная деятельность не изменила ее образ жизни РИА Новости, 13.08.2025
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что публичная деятельность не изменила ее образ жизни и восприятие себя, отметив, что дома она обычная мама, которая занимается детьми и хозяйством. "Я не чувствую этого всего: известность, публичность. Как будто это не со мной происходит… Дома я обычная. Хвостик, халат. Или работаю за компьютером, или борщи варю, или с детьми вожусь, или с мамами. Как все", - рассказала Симоньян в интервью изданию "Аргументы и Факты" (aif.ru). Симоньян также поделилась, что предпочитает готовить блюда, привычные для ее родного региона - Кубани, такие как борщ или адлерский плов с мидиями, отметив при этом, что на Новый год в их семье существует традиция варить хаш, хотя сама она его не ест. "Я не большой специалист в армянской кухне. Выросла-то на Кубани. Скорее, сварю борщ или адлерский плов с мидиями. На Новый год, правда, всегда варю хаш - традиция такая у нас. Хотя сама я его не ем. Вообще я люблю кухни разных народов. Тиграну (Кеосаяну, муж Симоньян – ред.) часто варила тайский том ям, или русский грибной суп, или ростовскую уху с помидорами", - рассказала Симоньян.
2025
Маргарита Симоньян
