Швейцария стала сомневаться в политике нейтралитета, пишут СМИ

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Швейцарцы на фоне введения США пошлин против Берна стали сомневаться в политике нейтралитета, которой их страна традиционно придерживается, опасаясь, что в нынешней международной обстановке такая позиция стала "обузой", сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на швейцарских чиновников, руководителей компаний и другие источники. Четвертого августа газета Financial Times со ссылкой на швейцарского дипломата сообщала, что президент Швейцарии Карин Келлер-Саттер провела катастрофический для себя телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, после чего лидер США объявил о пошлинах в 39% на швейцарские товары. "Многие в альпийской стране, в отношении которой США недавно ввели одни из самых высоких пошлин, теперь задаются вопросом, подходит ли их многовековая модель нейтралитета и исключительности для (современного - ред.) мира, основанного на сделках и борьбе за власть", - пишет издание. Как отмечает газета, Швейцария держится за глобализм, который во многих странах "вышел из моды". По мнению швейцарских чиновников и бизнесменов, традиционная политика Берна теперь может стать для страны обузой. "Швейцария больше не может лавировать между блоками, как раньше. С этим покончено, мы живем в другом мире", - заявил Wall Street Journal депутат швейцарского парламента и зампредседателя Социал-демократической партии страны Йон Пульт. Кроме того, другой депутат швейцарского парламента, Ханс-Петер Портман, заявил газете, что, хотя, по его мнению, Швейцария не может вступить в Евросоюз, ей придется пересмотреть свои геополитические приоритеты - если не хочет, чтобы ее "раздавили". Наконец, как отметила в комментарии Wall Street Journal профессор в сфере международных отношений и политической экономики Цюрихского университета Штефани Вальтер, нейтралитет не служит защитой от всех угроз, это миф, поскольку такая позиция работает только тогда, когда ее признают другие. Депутат от Швейцарской народной партии (UDC) Селин Амодрюз 4 августа заявила, что введенные США против Швейцарии таможенные пошлины в размере 39% рискуют вызвать в стране кризис, подобный пандемии COVID-19. Со своей стороны директор Швейцарского союза искусств и ремесел Урс Фуррер заявил, что пошлины США в размере 39% на швейцарские товары будут иметь драматические последствия и поставят под угрозу десятки тысяч рабочих мест в стране.

