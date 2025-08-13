Рейтинг@Mail.ru
Российский военный рассказал, как уничтожил около двух взводов ВСУ - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:48 13.08.2025
https://ria.ru/20250813/shturmovik-2035084835.html
Российский военный рассказал, как уничтожил около двух взводов ВСУ
Российский военный рассказал, как уничтожил около двух взводов ВСУ - РИА Новости, 13.08.2025
Российский военный рассказал, как уничтожил около двух взводов ВСУ
Штурмовик 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" ВС РФ с позывным "Белый" рассказал, как самостоятельно уничтожил в боях за населенный пункт Работино в... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T17:48:00+03:00
2025-08-13T17:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
работино
запорожская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851617881_0:166:3052:1883_1920x0_80_0_0_0531d3fd29a22647219a025397f72710.jpg
ТОКМАК, 13 авг - РИА Новости. Штурмовик 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" ВС РФ с позывным "Белый" рассказал, как самостоятельно уничтожил в боях за населенный пункт Работино в Запорожской области около двух взводов украинских боевиков. По его словам, в течение 21 дня он скрытно перемещался в тылу врага, корректировал огонь артиллерии, действия подразделений, а также снабжал бойцов своего взвода трофеями. "Подстрелил одного (врага - ред.), у него была рация, по его рации я раскрыл все их точки... Ночью в тепловизор смотрю, с такой точки на такую они пришли. На карте отметил, передал координаты. Также минометы вскрывал", - рассказал "Белый" журналистам. Штурмовик уточнил, что занял позицию в полуразрушенном доме, который по всем признакам не подходил для укрытия ВСУ, что помогло ему оставаться долгое время незамеченным. "Растаскивал еду, раздавал (бойцам своего подразделения - ред.)... Я когда отстреливал противника, у них и сушеное мясо было, вкусняшек у них много разных было. Поэтому ближайшим (штурмовикам ВС РФ - ред.), кто ко мне рядом сидел, я им разносил еду... Моими руками 12 человек (бойцов ВСУ было уничтожено - ред.)", - рассказал "Белый". При этом благодаря помощи своего командира, который корректировал его действия, "Белый" уничтожил около двух взводов украинских боевиков. После успешно выполненной задачи командование приняло решение присвоить бойцу звание лейтенанта. Кроме того, "Белый" представлен к высшей награде - "Герой России".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250813/ukraina-2035077486.html
работино
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851617881_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_f8ff9b81faa247957098a55d43003d6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
работино, запорожская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Работино, Запорожская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Российский военный рассказал, как уничтожил около двух взводов ВСУ

Российский штурмовик рассказал, как уничтожил около двух взводов ВСУ у Работино

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТОКМАК, 13 авг - РИА Новости. Штурмовик 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" ВС РФ с позывным "Белый" рассказал, как самостоятельно уничтожил в боях за населенный пункт Работино в Запорожской области около двух взводов украинских боевиков.
По его словам, в течение 21 дня он скрытно перемещался в тылу врага, корректировал огонь артиллерии, действия подразделений, а также снабжал бойцов своего взвода трофеями.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"Подстрелил одного (врага - ред.), у него была рация, по его рации я раскрыл все их точки... Ночью в тепловизор смотрю, с такой точки на такую они пришли. На карте отметил, передал координаты. Также минометы вскрывал", - рассказал "Белый" журналистам.
Штурмовик уточнил, что занял позицию в полуразрушенном доме, который по всем признакам не подходил для укрытия ВСУ, что помогло ему оставаться долгое время незамеченным.
"Растаскивал еду, раздавал (бойцам своего подразделения - ред.)... Я когда отстреливал противника, у них и сушеное мясо было, вкусняшек у них много разных было. Поэтому ближайшим (штурмовикам ВС РФ - ред.), кто ко мне рядом сидел, я им разносил еду... Моими руками 12 человек (бойцов ВСУ было уничтожено - ред.)", - рассказал "Белый".
При этом благодаря помощи своего командира, который корректировал его действия, "Белый" уничтожил около двух взводов украинских боевиков.
После успешно выполненной задачи командование приняло решение присвоить бойцу звание лейтенанта. Кроме того, "Белый" представлен к высшей награде - "Герой России".
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Украина может пойти на невыгодную сделку с Россией, пишет Bloomberg
Вчера, 17:29
 
Специальная военная операция на УкраинеРаботиноЗапорожская областьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала