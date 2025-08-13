https://ria.ru/20250813/shtraf-2034970619.html
Россиян предупредили о новом штрафе для автомобилистов
Россиян предупредили о новом штрафе для автомобилистов - РИА Новости, 13.08.2025
Россиян предупредили о новом штрафе для автомобилистов
Водителей на российских дорогах скоро могут начать штрафовать за использование "иранской тонировки", пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на вице-президента... РИА Новости, 13.08.2025
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Водителей на российских дорогах скоро могут начать штрафовать за использование "иранской тонировки", пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Антона Шапарина."В России могут ввести штраф до 15 тысяч рублей за "иранскую тонировку" — рулонные шторки, которые легко крепятся и снимаются", — говорится в публикации.По словам Шапарина, использование такого аксессуара в машине повышает риск дорожных происшествий, поэтому его организация попросила МВД ввести штраф: не менее пяти тысяч рублей за первое нарушение, а за последующее — 15 тысяч.Подчеркивается, что НАС также просит запретить продажу "иранских шторок" в России.В октябре прошлого года глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) разработал и направил на официальное заключение в правительство законопроект, которым предлагается разрешить тонировку передних боковых стекол в автомобилях, если их светопропускание составляет не менее 42 процентов.
Россиян предупредили о новом штрафе для автомобилистов
SHOT: в РФ могут ввести штрафы до 15 тыс рублей за иранскую тонировку