Россиян предупредили о новом штрафе для автомобилистов

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Водителей на российских дорогах скоро могут начать штрафовать за использование "иранской тонировки", пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Антона Шапарина."В России могут ввести штраф до 15 тысяч рублей за "иранскую тонировку" — рулонные шторки, которые легко крепятся и снимаются", — говорится в публикации.По словам Шапарина, использование такого аксессуара в машине повышает риск дорожных происшествий, поэтому его организация попросила МВД ввести штраф: не менее пяти тысяч рублей за первое нарушение, а за последующее — 15 тысяч.Подчеркивается, что НАС также просит запретить продажу "иранских шторок" в России.В октябре прошлого года глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) разработал и направил на официальное заключение в правительство законопроект, которым предлагается разрешить тонировку передних боковых стекол в автомобилях, если их светопропускание составляет не менее 42 процентов.

