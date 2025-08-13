В России предложили запретить "иранские шторки" на автомобилях

Рейтинг@Mail.ru
13:51 13.08.2025 (обновлено: 15:03 13.08.2025)
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Национальный автомобильный союз (НАС) выступил с предложением запретить использование "иранских шторок", представляющих собой выдвижную пленку на автомобильных стеклах, которая создает эффект тонировки, с целью повышения безопасности на дорогах и снижения уровня преступности, сообщил РИА Новости вице-президент НАС Антон Шапарин.Соответствующее предложение НАС направил в МВД России, документ находится в распоряжении агентства.По текущему российскому законодательству, лобовое стекло и передние боковые стекла автомобиля обязаны пропускать не менее 70% света. Задние стекла и задние боковые стекла можно тонировать без ограничений при условии наличия зеркал заднего вида с обеих сторон транспортного средства. Использование зеркальных пленок на любых стеклах запрещено.Шапарин подчеркнул, что число водителей, которые "явно, грубо, показательно" игнорируют установленные правила, увеличивается. Каждый год появляются новые средства тонировки. Он вспомнил о практике прежних лет, когда на окна вешали текстильные гардины. По его словам, в настоящее время начали получать распространение так называемые иранские занавески. Он отметил, что усложняет борьбу с нарушителями тот факт, что выдвижную пленку легко снять и спрятать, что объясняет ее популярность среди водителей."Необходимо пресечь такие ухищрения, разработать формулировку, которая сделает любое подобное устройство нелегальным, значительно увеличить ответственность за это. &lt;...&gt; Важно действовать также потому, что это негативно сказывается на безопасности дорожного движения, резко ухудшает видимость у водителя, снижает его способность своевременно реагировать на опасности, например увидеть электросамокатчиков или пешеходов", — заявил Шапарин.Предложенные изменения в законодательство от НАС позволят привлекать к административной ответственности водителей, использующих любые устройства, имитирующие тонировку, с установлением штрафа не менее пяти тысяч рублей за первое нарушение и не менее 15 тысяч рублей за повторное.Также предлагается ввести полный запрет на продажу в России устройств, которые способствуют нарушению законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и затрудняют идентификацию личности водителей."Второй аспект проблемы, на мой взгляд, еще более серьезен — это, конечно, угроза преступности, включая терроризм", — подчеркнул Шапарин.
© Getty Images / BirdlkportfolioВодитель поднимает шторки на боковых окнах автомобиля
© Getty Images / Birdlkportfolio
Водитель поднимает шторки на боковых окнах автомобиля
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Национальный автомобильный союз (НАС) выступил с предложением запретить использование "иранских шторок", представляющих собой выдвижную пленку на автомобильных стеклах, которая создает эффект тонировки, с целью повышения безопасности на дорогах и снижения уровня преступности, сообщил РИА Новости вице-президент НАС Антон Шапарин.
Соответствующее предложение НАС направил в МВД России, документ находится в распоряжении агентства.
По текущему российскому законодательству, лобовое стекло и передние боковые стекла автомобиля обязаны пропускать не менее 70% света. Задние стекла и задние боковые стекла можно тонировать без ограничений при условии наличия зеркал заднего вида с обеих сторон транспортного средства. Использование зеркальных пленок на любых стеклах запрещено.
Шапарин подчеркнул, что число водителей, которые "явно, грубо, показательно" игнорируют установленные правила, увеличивается. Каждый год появляются новые средства тонировки. Он вспомнил о практике прежних лет, когда на окна вешали текстильные гардины. По его словам, в настоящее время начали получать распространение так называемые иранские занавески. Он отметил, что усложняет борьбу с нарушителями тот факт, что выдвижную пленку легко снять и спрятать, что объясняет ее популярность среди водителей.
"Необходимо пресечь такие ухищрения, разработать формулировку, которая сделает любое подобное устройство нелегальным, значительно увеличить ответственность за это. <...> Важно действовать также потому, что это негативно сказывается на безопасности дорожного движения, резко ухудшает видимость у водителя, снижает его способность своевременно реагировать на опасности, например увидеть электросамокатчиков или пешеходов", — заявил Шапарин.
Предложенные изменения в законодательство от НАС позволят привлекать к административной ответственности водителей, использующих любые устройства, имитирующие тонировку, с установлением штрафа не менее пяти тысяч рублей за первое нарушение и не менее 15 тысяч рублей за повторное.
Также предлагается ввести полный запрет на продажу в России устройств, которые способствуют нарушению законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и затрудняют идентификацию личности водителей.
"Второй аспект проблемы, на мой взгляд, еще более серьезен — это, конечно, угроза преступности, включая терроризм", — подчеркнул Шапарин.
РоссияАнтон ШапаринОбществоАвто
 
 
