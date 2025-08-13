Рейтинг@Mail.ru
Шор отверг обвинения в дестабилизации ситуации в Молдавии - РИА Новости, 13.08.2025
11:50 13.08.2025 (обновлено: 21:00 13.08.2025)
Шор отверг обвинения в дестабилизации ситуации в Молдавии
Шор отверг обвинения в дестабилизации ситуации в Молдавии
в мире
молдавия
кишинев
россия
илан шор
ион чебан
sputnik молдова
московский комсомолец
КИШИНЕВ, 13 авг - РИА Новости. Лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор опроверг обвинения полиции в том, что протесты политсилы якобы дестабилизируют ситуацию в Молдавии - он заявил РИА Новости, что дестабилизацию провоцируют действия властей республики.Молдавская полиция во вторник обратилась к мэру Кишинева Иону Чебану с просьбой отказать в выдаче разрешения на проведение акции протеста, 16 августа организованной блоком "Победа" под предлогом того, что эта акция якобы представляет собой преднамеренный этап социально-политической дестабилизации Молдавии и не может считаться мирной демонстрацией, а скорее "инструментом преступного воздействия"."Меня не удивляет, что молдавская полиция пришла к мэру Кишинева с требованием прекратить совершенно законный митинг. Печально, что цепные полицейские Санду не дружит с логикой. Я обращаюсь и к мэрии, и к правоохранительным органам. Страну дестабилизируют не наши протесты. Ее дестабилизируют Санду и партия "Действие и солидарность", эти наемные менеджеры Запада", - заявил Шор.По его словам, мирная демонстрация — это та, где люди не нарушают общественный порядок и протестуют против произвола властей, не используя оружие или пиротехнику."У нас именно такой митинг. А то, что Санду так сильно "дестабилизирует" проявление народного гнева — так это лишь подчеркивает, что совесть у нелегитимной президентки нечиста. Люди будут рады напоминать ей о ее грехах 24 часа 7 дней в неделю", - подчеркнул Шор.Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
молдавия
кишинев
россия
в мире, молдавия, кишинев, россия, илан шор, ион чебан, sputnik молдова, московский комсомолец
В мире, Молдавия, Кишинев, Россия, Илан Шор, Ион Чебан, Sputnik Молдова, Московский комсомолец
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкИлан Шор
Илан Шор. Архивное фото
КИШИНЕВ, 13 авг - РИА Новости. Лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор опроверг обвинения полиции в том, что протесты политсилы якобы дестабилизируют ситуацию в Молдавии - он заявил РИА Новости, что дестабилизацию провоцируют действия властей республики.
Молдавская полиция во вторник обратилась к мэру Кишинева Иону Чебану с просьбой отказать в выдаче разрешения на проведение акции протеста, 16 августа организованной блоком "Победа" под предлогом того, что эта акция якобы представляет собой преднамеренный этап социально-политической дестабилизации Молдавии и не может считаться мирной демонстрацией, а скорее "инструментом преступного воздействия".
Сторонники главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул во время митинга у СИЗО № 13 в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Шор объявил о начале кампании гражданского неповиновения в Молдавии
12 августа, 13:46
"Меня не удивляет, что молдавская полиция пришла к мэру Кишинева с требованием прекратить совершенно законный митинг. Печально, что цепные полицейские Санду не дружит с логикой. Я обращаюсь и к мэрии, и к правоохранительным органам. Страну дестабилизируют не наши протесты. Ее дестабилизируют Санду и партия "Действие и солидарность", эти наемные менеджеры Запада", - заявил Шор.
По его словам, мирная демонстрация — это та, где люди не нарушают общественный порядок и протестуют против произвола властей, не используя оружие или пиротехнику.
"У нас именно такой митинг. А то, что Санду так сильно "дестабилизирует" проявление народного гнева — так это лишь подчеркивает, что совесть у нелегитимной президентки нечиста. Люди будут рады напоминать ей о ее грехах 24 часа 7 дней в неделю", - подчеркнул Шор.
Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Очередной митинг в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул у СИЗО Кишинева - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
Сторонники Гуцул попросили помощи у международных правозащитных организаций
10 августа, 16:32
 
В миреМолдавияКишиневРоссияИлан ШорИон ЧебанSputnik МолдоваМосковский комсомолец
 
 
